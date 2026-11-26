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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έχει κληθεί ως μάρτυρας στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, για την υπόθεση σφετερισμού ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα, με κατηγορούμενη Γερμανίδα υπήκοο, σύμφωνα με τον δικηγορικό οίκο που ανέλαβε την υπεράσπιση της.

Σε σημερινή ανακοίνωση του, ο δικηγορικός οίκος Σωτήρης Αργυρού και Συνέταιροι Δ.Ε.Π.Ε αναφέρει πως, «σκοπός της κλήσης του μάρτυρα είναι να καταθέσει ότι είναι πολιτική της Κυβέρνησης να καταχωρούνται τέτοιου είδους υποθέσεις, πολιτική που πρώτη φορά ακολουθείται από οποιαδήποτε Κυβέρνηση».

«Αυτό γίνεται στο πλαίσιο του επιχειρήματος της υπεράσπισης ότι το θέμα είναι πολιτικό και όχι νομικό» συνεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει ότι «η προσπάθεια μετατόπισης ενός ξεκάθαρα πολιτικού ζητήματος στους ώμους των Κυπριακών Δικαστηρίων καθιστά αδύνατη την διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης από τα Κυπριακά Δικαστήρια και με αυτό τον τρόπο αφήνεται εκτεθειμένη η Κυπριακή Δικαιοσύνη».

Σημειώνεται δε ότι η ανακοίνωση αποτελεί απάντηση σε όσα έχουν διαρρεύσει στον Τύπο και στα ΜΜΕ, σε σχέση με την κλήση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ενώ υπογραμμίζεται πως «δεν θα προβούμε σε οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί του θέματος αφού η διαδικασία είναι υπό εκδίκαση».

ΚΥΠΕ