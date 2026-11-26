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Αποστολή στο Τορίνο: Κώστας Καλλής

Οι οπαδοί της Ομόνοιας άρχισαν από χθες βράδυ το δικό τους pre game στο Τορίνο, δίνοντας έντονο πράσινο χρώμα στο κέντρο της ιταλικής πόλης.

Η μεγάλη παρέα των φίλων των πρασίνων συγκεντρώθηκε σε μπυραρία και με τα συνθήματά της μετέφερε για λίγο την ατμόσφαιρα της Κύπρου στην Ιταλία.

Το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες, με τους οπαδούς να απολαμβάνουν την παρουσία τους στο Τορίνο. Από το σημείο πέρασε και ο πρόεδρος της Ομόνοιας, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος συνομίλησε μαζί τους και αποθεώθηκε.

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