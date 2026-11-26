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Η εξομολόγηση της 15χρονης σε κάτοικο του χωριού όπου διαμένει, στην περιοχή της Τριχωνίδας, οδήγησε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην αποκάλυψη της υπόθεσης σεξουαλικής εκμετάλλευσής της από τους ίδιους τους γονείς της, οι οποίοι φέρονται να την οδηγούσαν συστηματικά σε ηλικιωμένους άνδρες έναντι χρηματικής αμοιβής. Στο πλαίσιο των ερευνών των αστυνομικών Αρχών του Αγρινίου έχουν μέχρι στιγμής εκτελεστεί δέκα εντάλματα σύλληψης, σε βάρος των δύο γονέων και οκτώ εμπλεκόμενων ανδρών.

Το κορίτσι αποκάλυψε ότι τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα του το οδηγούσαν συστηματικά σε ηλικιωμένους άνδρες, προκειμένου να το εκμεταλλεύονται σεξουαλικά, με τους δύο γονείς να φέρονται να εισέπρατταν χρηματικά ποσά για κάθε συνάντηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό που φέρονται να λάμβαναν οι γονείς της 15χρονης κυμαινόταν από 10 έως 15 ευρώ ανά συνάντηση.

Το ζευγάρι δεν παρουσίαζε στην τοπική κοινωνία εικόνα διαφορετική από εκείνη μιας συνηθισμένης οικογένειας, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο γονείς φέρονται να έκαναν χρήση κάνναβης.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στην Πάτρα προκειμένου να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την εξέταση δεν προέκυψαν ευρήματα που να στοιχειοθετούν βιασμό, ωστόσο το κορίτσι φέρεται να εξαναγκαζόταν σε άλλες ασελγείς πράξεις.

Στο μεταξύ, διευρύνεται ο αριθμός των συλλήψεων για την υπόθεση, καθώς, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, έχουν ήδη εκτελεστεί συνολικά 10 εντάλματα σύλληψης, εκ των οποίων δύο αφορούν τους γονείς της 15χρονης και οκτώ τους άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι οι γονείς της ανήλικης είχαν συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες για διαφορετική υπόθεση, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών για τη σεξουαλική εκμετάλλευση του παιδιού έχουν προσαχθεί περισσότερα από δέκα άτομα από την ευρύτερη περιοχή.

protothema.gr