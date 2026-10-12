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Αν έχετε γάτα, πιθανότατα έχετε νιώσει τη χαρακτηριστικά τραχιά γλώσσα της όταν σας γλείφει στο χέρι. Η αίσθηση θυμίζει γυαλόχαρτο και μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς η γλώσσα της γάτας διαθέτει μια ιδιαίτερη δομή που εξυπηρετεί πολλές διαφορετικές λειτουργίες.

Σίγουρα εκτιμάτε αυτή την έκφραση αγάπης προς το πρόσωπό σας – δεν σας συνηθίζει άλλωστε η γάτα σας σε αυτά – αλλά δεν μπορείτε να αρνηθείτε πως η αίσθηση της γλώσσας της πάνω στο δέρμα σας είναι κάπως περίεργη.

Όσο ιδιαίτερα πλάσματα είναι οι γάτες, άλλο τόσο ιδιαίτερη είναι και η γλώσσα τους. Ξεχωρίζει ανάμεσα σε όλες τις γλώσσες του ζωικού βασιλείου. Θέλετε να μάθετε γιατί;

1. Η γλώσσα της γάτας είναι καλυμμένη από αγκάθια

Αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ κι εσείς γιατί η γλώσσα της γάτας έχει υφή γυαλόχαρτου, τότε να ξέρετε πως αυτό συμβαίνει γιατί είναι καλυμμένη με μικροσκοπικά αγκαθάκια που ονομάζονται θηλές. Οι θηλές αυτές είναι φτιαγμένες από κερατίνη, από την ουσία, δηλαδή, που βρίσκεται και στα ανθρώπινα νύχια.

Μια μελέτη από τους ερευνητές Alexis Noel και David Hu στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Georgia, η οποία δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences στην Atlanta, εξέτασε τις γλώσσες των γατών μέσω αξονικών τομογραφιών, βίντεο υψηλής ταχύτητας και θερμικής απεικόνισης. Η μελέτη αυτή διαπίστωσε ότι τα μικρά, κοφτερά αγκάθια έχουν σχήμα φτυαριού και είναι άδεια στις άκρες τους, σαν μικρά κουταλάκια. Αυτές οι μικρές κοιλότητες απορροφούν το σάλιο, το οποίο στη συνέχεια απλώνεται στο τρίχωμα όταν η γάτα περιποιείται τον εαυτό της.

Οι θηλές αυτές επιτρέπουν τη διανομή του σάλιου σε ολόκληρο το τρίχωμα μέχρι το δέρμα της γάτας, καθαρίζοντας το τρίχωμα και βοηθώντας στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματός της τις ζεστές μέρες. Επίσης ξεμπερδεύουν το τρίχωμα σαν φυσική βούρτσα μαλλιών και βοηθούν στην απομάκρυνση των χαλαρών τριχών που πέφτουν από το τρίχωμα.

2. Οι αγριόγατες έχουν ακριβώς τον ίδιο τύπο γλώσσας

Η γλώσσα – γυαλόχαρτο συναντάται σε όλα τα είδη γατών, τόσο στις άγριες όσο και στις οικόσιτες. Αν τύχαινε να σας γλείψει δηλαδή λιοντάρι, τίγρης ή cougar, θα είχατε ακριβώς την ίδια αίσθηση που έχετε όταν σας γλείφει η γάτα σας – ίσως λιγάκι πιο έντονη όμως.

Οι αγριόγατες περιποιούνται τον εαυτό τους όπως ακριβώς και οι οικόσιτες, απλώνοντας το σάλιο με τη γλώσσα πάνω στο τρίχωμα. Οι θηλές στις αγριόγατες όμως εκτός από το να συμβάλλουν στην περιποίηση, βοηθούν να γαντζώνουν και να ξύνουν το κρέας του θηράματος από τα κόκαλα.

3. Η γλώσσα της γάτας πιθανότατα ευθύνεται για τις τριχόμπαλες

Οι γάτες αφιερώνουν πολύ χρόνο στην περιποίηση του εαυτού τους. Η άγρια υφή της γλώσσας τους είναι ιδανική για να ξεμπλέκει το τρίχωμα και να απομακρύνει τις τρίχες που είναι να πέσουν.

Ιδανικά μία γάτα δεν καταπίνει τόσο μεγάλη ποσότητα τριχών αλλά επειδή οι θηλές της γλώσσας κοιτάζουν προς τα πίσω, ό,τι βάζει στο στόμα της πηγαίνει προς τον λαιμό της.

Αν καταπιεί μεγάλη ποσότητα τριχών, δημιουργούνται τριχόμπαλες, αν εκείνη δεν μπορέσει να τις απομακρύνει έγκαιρα βήχοντας ή δεν περάσουν στο στομάχι της. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος που οι κηδεμόνες πρέπει να βουρτσίζουν τακτικά τις γάτες τους για να μειώσουν τις πιθανές τριχόμπαλες. Ειδικά σε γάτες με μακρύ τρίχωμα όπως οι Περσικές.

4. Μία γάτα μπορεί να κουνήσει τα αγκάθια πάνω στη γλώσσα της

Όταν η γάτα δεν χρησιμοποιεί τη γλώσσα της για περιποίηση, φαγητό ή ποτό, οι θηλές πάνω στη γλώσσα είναι επίπεδες με φορά προς το πίσω μέρος του στόματος. Όταν η γάτα αρχίσει να γλείφεται, ανοίγει το στόμα, απλώνει τη γλώσσα και τα αγκάθια σηκώνονται προς τα πάνω, έτοιμα να πιάσουν δουλειά.

5. Η γάτα πίνει νερό με τη γλώσσα – αλλά όχι με τον τρόπο που νομίζετε

Οι άνθρωποι πίνουν νερό με τα χείλη τους και οι σκύλοι βάζουν τη γλώσσα ως μέσο για να πιάσουν το νερό και να το κατευθύνουν στο στόμα τους. Η γάτα όμως έχει έναν δικό της, πολύ ιδιαίτερο τρόπο να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα της για να πιει νερό. Αντί να πιάνει το νερό σαν σκύλος, μια γάτα χρησιμοποιεί τη γλώσσα της σαν μια ανάποδη κουτάλα για να τραβήξει γρήγορα το νερό ευθεία προς το στόμα της. Η κίνηση της γλώσσας είναι τόσο γρήγορη που το νερό τραβιέται προς τα πάνω σε μια ροή ή στήλη.

Η γάτα τότε κλείνει το στόμα της γύρω από αυτή τη στήλη του νερού για να πιει μια γουλιά. Την επόμενη φορά που η γάτα σας θα πιει νερό από το μπολ της, προσπαθήστε να ρίξετε μια κλεφτή ματιά για να δείτε αυτό το ασυνήθιστο φαινόμενο στην πράξη.

6. Η γλώσσα μιας γάτας λέει πολλά για την υγεία της

Μία υγιής γατίσια γλώσσα θα έπρεπε να έχει ανοιχτό ροζ χρώμα. Αν η γλώσσα της δικής σας γάτας είναι άσπρη, μπλε, μοβ, γκρι, κίτρινη ή σκούρα κόκκινη, ή αν δείτε σημάδια που δεν έχετε ξαναδεί, πιθανότατα υπάρχει κάποιο ιατρικό ζήτημα και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρό σας.

7. Η μαμά γάτα βοηθάει με τη γλώσσα της τα γατάκια να πάνε τουαλέτα

Τα νεογέννητα γατάκια δεν μπορούν ούτε να ουρήσουν, ούτε να αφοδεύσουν μόνα τους. Οπότε βασίζονται στη μαμά τους. Πολλές φορές την ημέρα λοιπόν, η μαμά γάτα γλείφει τη συγκεκριμένη περιοχή με τη σκληρή της γλώσσα, ώστε να προκαλέσει τη φυσική αυτή λειτουργία στα μωρά της.

8. Οι γάτες δεν μπορούν να αντιληφθούν τη γλυκιά γεύση, αλλά γεύονται κάτι που εμείς δεν μπορούμε

Η γλώσσα μιας γάτας περιέχει αρκετές εκατοντάδες γευστικούς κάλυκες, οι οποίοι της επιτρέπουν να αντιλαμβάνεται διαφορετικές γεύσεις. Οι γάτες μπορούν να ανιχνεύσουν πέντε διαφορετικές γεύσεις: αλμυρό, ξινό, πικρό, umami (αλμυρό ή κρεατώδες) και την τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP).

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να γευτούν την ATP, η οποία είναι μια ένωση που βρίσκεται στο κρέας.

Ο λόγος που οι γάτες δεν μπορούν να γευτούν τις γλυκές γεύσεις είναι επειδή δεν διαθέτουν τον γευστικό υποδοχέα που απαιτείται για την ανίχνευση του γλυκού (το γονίδιο TAS1R2). Ορισμένοι ερευνητές κατέληξαν στην υπόθεση ότι οι γάτες δεν έχουν καμία βιολογική ανάγκη να γευτούν γλυκά τρόφιμα, επειδή ακριβώς η διατροφή τους βασίζεται κυρίως στο κρέας.

topetmou.gr