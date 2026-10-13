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Μετά τη μη παραδοχή στην κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου από τον 58χρονο κατηγορούμενο στις 5 Ιουνίου, το Κακουργιοδικείο συνέρχεται σήμερα για έναρξη της πολύκροτης δίκης.

Ο 58χρονος, ο οποίος παραμένει έκτοτε υπό κράτηση στις Κεντρικές Φυλακές, θα μεταφερθεί στην Πάφο για μια ακόμη φορά υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ αναμένεται και σήμερα η αίθουσα να είναι κατάμεστη από συγγενείς και φίλους θύματος και κατηγορούμενου, καθώς και πολίτες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την υπόθεση.

Στη δικάσιμο της 5ης Ιουνίου, ο 58χρονος δήλωσε μη παραδοχή στην κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης σε βάρος του Αλέξανδρου Αντωνίου, ενώ παραδέχθηκε την κατηγορία της μαχαιροφορίας. Παραδέχθηκε ειδικότερα ότι έφερε εκτός της οικίας και της αυλής του σουγιά πορτοκαλί χρώματος, ο οποίος, σύμφωνα με την υπόθεση της κατηγορούσας Αρχής, χρησιμοποιήθηκε για το θανατηφόρο πλήγμα σε βάρος του 26χρονου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου ανέφερε, επίσης, ότι ο πελάτης του δεν αποδέχεται τον ισχυρισμό περί προμελέτης, θεωρώντας την υπόθεση ανθρωποκτονία και όχι φόνο εκ προμελέτης. Η κατηγορούσα Αρχή υποστηρίζει ότι υπήρξε προμελέτη για τον φόνο του νεαρού, για αυτό και αιτήθηκε από το Κακουργιοδικείο όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας, επικαλούμενη τη σοβαρότητα των αδικημάτων και τον κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορουμένου ενώπιον του Δικαστηρίου.

Παράλληλα, η κατηγορούσα Αρχή κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου το σύνολο των τεκμηρίων που βρίσκονται στην κατοχή της. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει την εξέλιξη του επεισοδίου, καθώς και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Το φονικό διαπράχθηκε νωρίς το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου 2025 έξω από περίπτερο στα Κονιά, με τον 26χρονο Αλέξανδρο να δέχεται πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Ο 58χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη την επομένη και ανακρινόμενος παραδέχθηκε την εμπλοκή του στον φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου, υποστηρίζοντας τη θέση για μη προσχεδιασμένη ενέργεια, αλλά για την «κακή την ώρα».