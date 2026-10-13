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Συγκλονιστική είναι η τελευταία συνομιλία που είχε με τον πατέρα του ο 21χρονος Αλιρεζά Ραϊσί από το Ιράν πριν να εκτελεστεί στην αγχόνη αφού καταδικάστηκε για τον θάνατο μελών των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Το τελευταίο τηλεφώνημα του Ραϊσί με τον πατέρα του έγινε μέσα από φυλακή στο Ισφαχάν λίγα λεπτά πριν την εκτέλεσή του.

«Συγχώρεσέ με! Συγχώρεσέ με. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ να κάνω για σένα» », ακούγεται να λέει κλαίγοντας ο πατέρας του Ραϊσί του. «Μπαμπά, είμαι περήφανος για σένα από κάθε άποψη. Είμαι πάντα υπερήφανος για σένα» του απάντησε ο 21χρονος γιος του. «Κι εγώ είμαι περήφανος για σένα», είπε ο πατέρας του, κλαίγοντας με λυγμούς, σύμφωνα με το ηχητικό απόσπασμα.

Don't cry, Baba. 😔💔



Hours before his execution, Alireza Raeisi was allowed one final phone call from Dastgerd Prison in Isfahan. His father was crying on the line. So Alireza, with hours left to live, tried to comfort the man who raised him.



"What can I do, Baba. They want to… pic.twitter.com/9HmTkXY0Wc — Masih Alinejad (@AlinejadMasih) October 11, 2026

Ο Ραϊσί είπε, ακόμα, στον πατέρα του ότι θα έκανε τα πάντα για να απαλύνει τον πόνο του από την απώλεια ενώ του υποσχέθηκε ότι θα φρόντιζε τον ξάδελφό του, Ραμίν Ραϊσί, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στις 9 Ιανουαρίου σε συνοικία του Ισφαχάν.

«Μην κλαις, μπαμπά», είπε ο Ραϊσί. «Δώσε τους χαιρετισμούς μου και στον θείο. Πες του ότι έχω τον νου μου στον Ραμίν».

Ο Ραϊσί απαγχονίστηκε την περασμένη εβδομάδα μαζί με τον 25χρονο Αλιρεζά Σεπαχί,ο οποίος παντρεύτηκε μέσα στη φυλακή μέσω τηλεφώνου, λίγες ώρες πριν από την εκτέλεσή του.

Οι δύο άνδρες ήταν μεταξύ των δώδεκα ατόμων που κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία τεσσάρων μελών των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην πλατεία Σαχίντ Αλιχανί του Ισφαχάν, όπου το καθεστώς πραγματοποιεί δημόσιες εκτελέσεις.

Οι 12 κρίθηκαν ένοχοι σε δίκες τις οποίες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν ως παρωδία δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι άνδρες υπέστησαν σοβαρά βασανιστήρια προκειμένου να αποσπαστούν ομολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στο δικαστήριο.

Η οδύνη των οικογενειών του Ραϊσί και του Σεπαχί ήταν ακόμα μεγαλύτερη καθώς, σύμφωνα με το Iran International, οι αρχές φέρεται να τους εμπόδισαν να θάψουν τους αγαπημένους τους στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.

protothema.gr