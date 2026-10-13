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Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοβαρό περιστατικό στο πάρκο ψυχαγωγίας Six Flags Over Georgia, στην αμερικανική πολιτεία της Τζόρτζια, τη Δευτέρα (12/10).

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο WXIA, ο άνδρας έπεσε από τρενάκι του λούνα παρκ, με τις αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του οριστικού κλεισίματος ενός άλλου διάσημου τρένου υψηλής ταχύτητας της ίδιας εταιρείας στην Καλιφόρνια, έπειτα από καταγγελίες για σοβαρούς τραυματισμούς και θανάτους.

BREAKING:A man died after falling from the Goliath coaster at Six Flags Over Georgia near Atlanta today.



Witnesses say he was ejected while riding with his child, hit the train multiple times, then fell.



Prayers for the man and his family🙏

pic.twitter.com/rSw7yyYpuy October 13, 2026

Η αστυνομία της κομητείας Κομπ επιβεβαίωσε τον θάνατο του άνδρα, καθώς και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ατόμων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο WXIA ότι είδαν τον άνδρα να πέφτει από το τρενάκι, ενώ εναέρια πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο κατέγραψαν τη διαδικασία απομάκρυνσης άλλων επιβατών από την εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, το περιστατικό συνέβη στο τρενάκι Goliath, ένα από τα γνωστότερα παιχνίδια του πάρκου, το οποίο βρίσκεται στο Όστελ, κοντά στην Ατλάντα. Η αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινώσει επίσημα τι προκάλεσε την πτώση.

Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras un incidente en la montaña rusa Goliath, en Six Flags Over Georgia. Las autoridades evacuaron la atracción e iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido. pic.twitter.com/LP2yNvka13 October 13, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Six Flags Over Georgia εξέφρασε τη θλίψη της για το δυστύχημα.

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το περιστατικό με επισκέπτη του πάρκου μας σήμερα. Η σκέψη μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια βρίσκονται στην οικογένεια, στους φίλους και στους αγαπημένους του ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Muere un hombre tras caer de la montaña rusa Goliath en Six Flags Over Georgia



Un hombre falleció al caer desde la montaña rusa Goliath en el parque Six Flags Over Georgia, cerca de Atlanta.



El incidente obligó a suspender la atracción y a evacuar de emergencia a varios… pic.twitter.com/wDPv1oUyrE — NX Noticias (@NXNoticias) October 13, 2026

Είχε προηγηθεί το οριστικό κλείσιμο του X2 στην Καλιφόρνια

Το νέο δυστύχημα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Six Flags βρίσκεται υπό αυξημένη δημόσια scrutiny, μετά από αποκαλυπτική έρευνα του CNN για το διάσημο τρενάκι X2 στο πάρκο Six Flags Magic Mountain της Καλιφόρνιας.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το X2 θα σταματήσει οριστικά να λειτουργεί, έπειτα από έρευνα που ανέδειξε ένα μακρύ ιστορικό καταγγελιών για σοβαρούς τραυματισμούς, μόνιμες βλάβες στην υγεία επιβατών και τουλάχιστον δύο θανάτους που είχαν συνδεθεί με το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο πρόεδρος του Six Flags Magic Mountain, Μπράιαν Έρντινγκ, είχε δηλώσει ότι, παρότι το X2 είχε περάσει επανειλημμένα από πολλαπλούς ελέγχους ασφαλείας, η εταιρεία αποφάσισε να το κλείσει οριστικά.

«Παρότι το X2 περνούσε σταθερά με επιτυχία πολυάριθμους ελέγχους ασφαλείας, αποφασίσαμε να το κλείσουμε επειδή πιστεύουμε ότι είναι το σωστό», είχε αναφέρει σε ανάρτησή του.

Και πρόσθεσε: «Η ασφάλεια των παιχνιδιών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της δραστηριότητάς μας και όταν βλέπουμε ότι επηρεάζεται η εμπιστοσύνη των επισκεπτών, το αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα».

Οι καταγγελίες για εγκεφαλικές κακώσεις και θανάτους

Σύμφωνα με την έρευνα του CNN, καταγγελίες για τραυματισμούς επιβατών στο X2 υπήρχαν για περισσότερο από μία δεκαετία, χωρίς ωστόσο να έχουν λάβει ευρεία δημοσιότητα.

Η δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε περισσότερες από δώδεκα περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών και νοσηλειών που συνδέονταν με το παιχνίδι, μεταξύ των οποίων και αναφορές για τουλάχιστον δύο θανάτους.

Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει η περίπτωση δύο γυναικών που κατέληξαν τον περασμένο Ιούλιο στο ίδιο τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου στη Σάντα Κλαρίτα, με σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις μετά τη συμμετοχή τους στο X2, σε περιστατικά που απείχαν μόλις έξι ημέρες μεταξύ τους.

Οι αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν σε εντονότερη δημόσια συζήτηση για την ασφάλεια του συγκεκριμένου παιχνιδιού, με τη Six Flags να αποφασίζει τελικά την οριστική απόσυρσή του.

Το νέο θανατηφόρο περιστατικό στην Τζόρτζια επαναφέρει τα ζητήματα ασφάλειας στο προσκήνιο, αν και δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί η αιτία της πτώσης του άνδρα και δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τα δύο περιστατικά.

protothema.gr