Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μια μητέρα έξι παιδιών από το Όρεγκον των ΗΠΑ έχασε και τα δύο πόδια της, το δεξί της χέρι, τμήματα του αριστερού χεριού και των χειλιών της, ενώ έμεινε παράλυτη από τη μέση και κάτω, έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε μετά από χειρουργική επέμβαση υστερεκτομής. Πλέον, διεκδικεί αποζημίωση 68,5 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι οι γιατροί δεν διέγνωσαν έγκαιρα τη λοίμωξη που οδήγησε σε σηπτικό σοκ.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο The Oregonian, η 46χρονη Τρίσα Στίβενς, από την πόλη Μπόρινγκ του Όρεγκον, έχει καταθέσει αγωγή εναντίον τριών γιατρών και δύο νοσοκομείων στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτλαντ, κατηγορώντας τους για ιατρική αμέλεια και καθυστέρηση στην παροχή κρίσιμης θεραπείας.

Η γυναίκα, της οποίας τα έξι παιδιά ήταν ηλικίας από επτά έως 21 ετών όταν υποβλήθηκε στην επέμβαση, έφτασε κοντά στον θάνατο εξαιτίας της λοίμωξης, ενώ σήμερα αντιμετωπίζει μόνιμες και εξαιρετικά σοβαρές αναπηρίες.

A lawsuit says doctors should have caught — and treated — a devastating infection that tore across Trisha Stevens’ body after surgery. pic.twitter.com/MAEmTkjzG4 — The Oregonian (@Oregonian) October 8, 2026

«Υπάρχουν ημέρες που ακόμη δεν ξέρω τι ήταν πιο δύσκολο: το ότι παραλίγο να πεθάνω ή το ότι ξύπνησα και συνειδητοποίησα όλα όσα μου είχαν στερηθεί», δήλωσε η Στίβενς στο τηλεοπτικό δίκτυο KGW8, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Μπράιαν, ο οποίος εργάζεται ως πυροσβέστης.



Η επέμβαση και τα πρώτα σημάδια της λοίμωξης

Σύμφωνα με την αγωγή, η περιπέτεια της 46χρονης ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου 2024, όταν υποβλήθηκε σε υστερεκτομή και αφαίρεση των σαλπίγγων της σε ιατρικό κέντρο της Bridgetown Medical Group, στο Πόρτλαντ.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, τα αποτελέσματα της ιστοπαθολογικής εξέτασης έδειξαν φλεγμονή. Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται στην αγωγή, ο χειρουργός που πραγματοποίησε την επέμβαση, δρ Άλβιν Νακαμούρα, δεν εξέτασε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Αντί να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, η κατάσταση της Στίβενς επιδεινωνόταν σταδιακά. Τις επόμενες δύο εβδομάδες παρουσίαζε ολοένα εντονότερους πόνους στην κοιλιά, χωρίς να έχει εντοπιστεί η αιτία τους.

Η ίδια περιέγραψε ότι η κατάσταση κορυφώθηκε όταν, κατεβαίνοντας τις κερκίδες σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου του γιου της, αισθάνθηκε ξαφνικά σαν κάτι να σκίζεται και να σπάει μέσα στο σώμα της.

Στις 22 Οκτωβρίου, τηλεφώνησε στο ιατρείο του Νακαμούρα, αναφέροντας συνεχιζόμενη αιμορραγία από το σημείο της επέμβασης, αποβολή θρόμβου αίματος μεγέθους μπάλας του μπέιζμπολ, πυρετό, διάρροια και κοιλιακές κράμπες.

Σύμφωνα με την αγωγή, η νοσηλεύτρια που απάντησε στο τηλεφώνημα τη συμβούλευσε να ξεκουραστεί και να πίνει αρκετά υγρά. Ο γιατρός φέρεται να έδωσε οδηγία στη νοσηλεύτρια να συστήσει στην ασθενή να παρακολουθεί την αιμορραγία στο σπίτι και να μεταβεί στο νοσοκομείο μόνο εάν απέβαλλε άλλον θρόμβο.



Το σηπτικό σοκ και η επιδείνωση της κατάστασής της

Περίπου 13 ώρες μετά το τηλεφώνημα, στις 11:10 το βράδυ, η κατάσταση της 46χρονης επιδεινώθηκε δραματικά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Legacy Mount Hood.

Όπως περιγράφεται στα δικαστικά έγγραφα, παρουσίαζε εξαιρετικά αυξημένους καρδιακούς παλμούς, χαμηλή αρτηριακή πίεση, ταχύπνοια και τόσο έντονη αιμορραγία, ώστε χρειαζόταν να αλλάζει τρεις πλήρως εμποτισμένες με αίμα σερβιέτες ανά ώρα.

Οι γιατροί διέγνωσαν περιτονίτιδα, δηλαδή φλεγμονή του περιτοναίου που καλύπτει την κοιλιακή κοιλότητα, γαλακτική οξέωση, που χαρακτηρίζεται από συσσώρευση γαλακτικού οξέος στο αίμα, καθώς και οξεία νεφρική βλάβη.

Στη συνέχεια εντοπίστηκαν βακτήρια στην κυκλοφορία του αίματός της και διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί σηπτικό σοκ, μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο εφημερεύων γιατρός Γκρέγκορι Άιλερς εξέτασε την ασθενή περίπου στις 3:24 τα ξημερώματα και διαπίστωσε ότι τα άκρα του χειρουργικού τραύματος από την υστερεκτομή είχαν διαχωριστεί και παρουσίαζαν αλλοιωμένη όψη.

Διέγνωσε επίσης λοίμωξη στο σημείο της επέμβασης.

Ωστόσο, η Στίβενς υποστηρίζει ότι ο γιατρός δεν συνέστησε τότε χειρουργική επέμβαση, ούτε πραγματοποίησε τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστώσει εάν υπήρχε λοίμωξη στο εσωτερικό της κοιλιάς, παρά τα συμπτώματα που παρέπεμπαν σε αυτό το ενδεχόμενο.

Λίγες ώρες αργότερα, ο εφημερεύων γενικός χειρουργός, δρ Ρόμπερτ Αζάρ, αξιολόγησε την κατάστασή της και συνέστησε τη χορήγηση αντιβιοτικών. Και ο συγκεκριμένος γιατρός περιλαμβάνεται στους εναγομένους, καθώς, σύμφωνα με την αγωγή, δεν εισηγήθηκε χειρουργική αντιμετώπιση της εστίας της λοίμωξης.

Στο μεταξύ, η λοίμωξη είχε εξαπλωθεί στον οργανισμό της γυναίκας, προκαλώντας ανεπάρκεια πολλών ζωτικών οργάνων.



Οι ακρωτηριασμοί και οι μόνιμες βλάβες

Οι επιπλοκές αποδείχθηκαν καταστροφικές για την 46χρονη. Στις 6 Νοεμβρίου 2024, οι γιατροί προχώρησαν στον ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών της πάνω από το γόνατο, ενώ ακολούθησε ο ακρωτηριασμός του δεξιού της χεριού, του αντίχειρα του αριστερού χεριού και τμημάτων των υπόλοιπων δακτύλων του.

Η νέκρωση ιστών προκάλεσε επίσης απώλεια τμημάτων των χειλιών και της γλώσσας της, ενώ βλάβη στον νωτιαίο μυελό την άφησε παράλυτη από τη μέση και κάτω.

Στην αγωγή της, η Στίβενς υποστηρίζει ότι οι γιατροί και τα νοσοκομεία που είχαν αναλάβει τη φροντίδα της επέδειξαν αμέλεια, καθυστερώντας την αντιμετώπιση της λοίμωξης στην κοιλιακή χώρα. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν ακόμη κριθεί δικαστικά.



«Δεν μπορεί πλέον ούτε να φάει μόνη της»

Ο δικηγόρος της, Ρετ Φρέιζερ, περιέγραψε τη δραματική αλλαγή που έχει επέλθει στη ζωή της γυναίκας και της οικογένειάς της.

«Πριν αρρωστήσει, ήταν μητέρα πλήρους απασχόλησης και ενεργό, ανεξάρτητο μέλος της οικογένειάς της», ανέφερε σε δήλωσή του στο Oregon Live.

«Φρόντιζε την οικογένεια, διαχειριζόταν την καθημερινότητα του σπιτιού, οδηγούσε, μαγείρευε, καθάριζε, παρακολουθούσε τις δραστηριότητες των παιδιών της και συμμετείχε πλήρως στη ζωή που είχαν χτίσει με τον σύζυγό της», πρόσθεσε.

Σήμερα, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η Στίβενς δεν μπορεί ούτε να φάει χωρίς βοήθεια, δυσκολεύεται να προφέρει ορισμένες λέξεις και χρειάζεται καθημερινή φροντίδα για τα έλκη και τα τραύματά της.

Η 46χρονη και η οικογένειά της διεκδικούν πλέον δικαστικά αποζημίωση ύψους 68,5 εκατομμυρίων δολαρίων για τις σοβαρές και μόνιμες συνέπειες που είχε στην υγεία και στην καθημερινότητά της η λοίμωξη μετά την επέμβαση. Η υπόθεση παραμένει σε δικαστική εκκρεμότητα, χωρίς να έχει υπάρξει οριστική απόφαση για τις καταγγελίες περί ιατρικής αμέλειας.

protothema.gr