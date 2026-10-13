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Η ΝΕΑ συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον εγκάθετο της Άγκυρας, Τουφάν Έρχιουρμαν, είναι εν πολλοίς η πρώτη μετά τη Νέα Υόρκη. Στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού, παρά τις προσπάθειες του Νίκου Χριστοδουλίδη, δεν πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση, υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ Οργανισμός ήταν έτοιμος για μια κοινή συνάντηση, ωστόσο, η ευκαιρία της παρουσίας όλων στη Νέα Υόρκη δεν αξιοποιήθηκε. Τι σημαίνει αυτό; Χάθηκε μια ευκαιρία να διεξαχθεί μια συνάντηση στην παρουσία του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του στο τέλος του χρόνου. Η παρουσία του Γ.Γ. θα διασφάλιζε, τουλάχιστον, ότι θα υπήρχαν κάποια επόμενα βήματα.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ αυτό να θέλει και η κατοχική πλευρά. Να περάσει ο χρόνος και να εκλεγεί αντικαταστάτης του κ. Γκουτέρες και να καθυστερήσει η όποια προσπάθεια. Την ίδια ώρα, είναι σαφές πως από την πλευρά του ΟΗΕ υπάρχει προσπάθεια να αξιοποιηθεί ο χρόνος μέχρι το Δεκέμβριο ώστε να αφήσει ο νυν Γ.Γ. «κληρονομιά» σε σχέση με το Κυπριακό στο διάδοχό του. Θα μπορούν να γίνουν πολλά εάν και εφόσον ανταποκριθεί η κατοχική πλευρά και να ξεκινήσει σοβαρή συζήτηση.

Η ΑΓΚΥΡΑ προφανώς και δεν ευνοεί την όποια συζήτηση. Κι αυτό εκφράζεται και από τον εγκάθετο της. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν μονίμως διατυπώνει παράπονα, αποφεύγοντας να αγγίξει την ουσία. Κατηγορώντας συνεχώς την ελληνοκυπριακή πλευρά σκοπίμως αποφεύγει να αναφερθεί στο διά ταύτα. Και να δηλώσει ετοιμότητα του, στην πράξη, για συνομιλίες. Γι’ αυτό και εκφράζει συνεχώς παράπονα. Για να εξουδετερώνει την όποια προοπτική.

Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ, παρά τα όσα λέγονται εντός και εκτός Κύπρου, εκφράζει την ετοιμότητα της για συνομιλίες. Και εκφράζει τούτο με συγκεκριμένες κινήσεις και όχι θεωρητικά, καθώς γίνονται και παρεμβάσεις, αναλαμβάνονται και πρωτοβουλίες.

ΟΙ πρωτοβουλίες αυτές έχουν συγκεκριμένη στόχευση. Παράλληλα, διαμηνύεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο ότι δεν πρόκειται να διολισθήσει σε ενέργειες για τη δημιουργία πρόσκαιρης κινητικότητας.

ΣΗΜΕΡΑ θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει αποτέλεσμα. Να γίνουν βήματα προς τα εμπρός. Για να επιτευχθεί, ωστόσο, τούτο, θα πρέπει να υπάρχει διάθεση και αποφασιστικότητα. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, χρειάζονται δυο για να χορέψουν τανγκό. Τούτο είναι ξεκάθαρο κι όλοι το γνωρίζουν.