Ο 26χρονος ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, μετά από μαχαιρώματα που δέχθηκε από 58χρονο, υπέκυψε στα τραύματα του τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Αντωνίου, 26 ετών από την Πάφο. Εναντίον του 58χρονου συλληφθέντα, ο οποίος ήδη τελεί υπό κράτηση, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για φόνο εκ προμελέτης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης του. Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του 26χρονου, θα διενεργηθεί γύρω στις 3 σήμερα το απόγευμα από τον Ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους.

Η υπόθεση, που διερευνά το ΤΑΕ Πάφου, διαπράχθηκε την Τετάρτη περί η ώρα 18:15, έξω από περίπτερο στα Κονιά σε κεντρικό δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία, ο 26χρονος και ο 58χρονος συναντήθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το περίπτερο, στον κεντρικό δρόμο των Κονιών, και μετά από λογομαχία ο 58χρονος φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι τραυματίζοντας σοβαρά τον 26χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά φέρεται τα πρώτα κτυπήματα να τα δέχτηκε ο νεαρός ενώ βρισκόταν στη θέση του οδηγού και ακολούθως ο φερόμενος δράστης να άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και να συνέχισε την επίθεση. Ο 26χρονος δέχτηκε τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματος του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι προστριβές των δύο ανδρών ήταν αποτέλεσμα διαφορών που είχε ο 26χρονος με την κόρη του 58χρονου, η οποία μάλιστα κατήγγειλε λίγο πριν το επεισόδιο στα Κονιά και παρενόχληση της από τον 26χρονο. Σημειώνεται ότι η θυγατέρα του υπόπτου, όπως αναφέρθηκε από τον αστυνομικό εκπρόσωπο, είχε υποβάλει και καταγγελία για φθορά που φέρεται να προκάλεσε ο 26χρονος στο όχημα της.

Το αστυνομικό έργο είναι σε πλήρη εξέλιξη με την προσοχή των ανακριτών να έχει εστιαστεί στα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του 26χρονου και του 58χρονου υπόπτου καθώς και στην εξέταση του οπτικού υλικού που έχει παραληφθεί από κλειστά κυκλώματα της περιοχής. Παράλληλα, το ανακριτικό έργο συνεχίζεται και με τη λήψη δεκάδων καταθέσεων από περίοικους, διερχόμενους αυτοκινητιστές και πρόσωπα του περιβάλλοντος των δύο ενεχομένων στο επεισόδιο.