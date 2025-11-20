Η Αστυνομία εντόπισε και προχώρησε χθες βράδυ στη σύλληψη του 58χρονου άντρα ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την απόπειρα φόνου του 26χρονου στα Κονιά. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου και σήμερα προσήχθη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο έκανε δεκτό το αίτημα της Αστυνομία για έκδοση διατάγματος οκταήμερης κράτησης του υπόπτου.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση και ότι απομένει να διεκπεραιωθεί μεγάλος όγκος εξετάσεων και λήψης καταθέσεων. Στο μικροσκόπιο των Αρχών τίθενται, μεταξύ άλλων και τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα τόσο του δράστη όσο και του θύματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι προστριβές των δύο ανδρών ήταν αποτέλεσμα διαφορών που είχε ο 26χρονος με την κόρη του 58χρονου, η οποία μάλιστα κατήγγειλε λίγο πριν το επεισόδιο στα Κονιά και παρενόχληση της από τον 26χρονο. Σημειώνεται ότι η θυγατέρα του υπόπτου, όπως αναφέρθηκε από τον αστυνομικό εκπρόσωπο, είχε υποβάλει και καταγγελία για φθορά που φέρεται να προκάλεσε ο 26χρονος στο όχημα της.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε επίσης ότι αναζητείται ακόμη το μαχαίρι με το οποίο διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου, ενώ ο ύποπτος συνελήφθη έχοντας αλλάξει τα ρούχα που φορούσε την επίμαχη περίοδο, τα οποία επίσης δεν έχουν εντοπισθεί ακόμη. Οι έρευνες, κατέληξε ο εκπρόσωπος στο δικαστήριο, γίνονται και στη βάση υλικού από κλειστά κυκλώματα της περιοχής τα οποία έχουν παραληφθεί από την Αστυνομία.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, η Αστυνομία εξασφάλισε μαρτυρία ότι ο 26χρονος δέχθηκε επίθεση από τον 58χρονο άντρα ο οποίος τον τραυμάτισε με μαχαίρι. Παράλληλα, αστυνομική πηγή ανέφερε στον «Φ» ότι ο ύποπτος μετά τη σύλληψη του δεν συνεργάζεται με τις ανακριτικές αρχές και παραμένει σιωπηλός.

Στο μεταξύ, ο 26χρονος ελληνοκύπριος από την Πάφο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου του έγινε συρραφή των τραυμάτων του στο λαιμό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσηλευτηρίου σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί εκτιμούν ότι το επόμενο 24ωρο θα είναι κρίσιμο για την εξέλιξη της κατάστασης του.

Η απόπειρα έγινε 15 λεπτά μετά τις 6.00 το απόγευμα της Τετάρτης. Οι δύο συναντήθηκαν έξω από το περίπτερο, αφού ο ένας εξ αυτών ανέμενε τον άλλο που έφθασε στη σκηνή με αυτοκίνητο. Όταν ο 26χρονος κατέβηκε από αυτό, οι δύο άντρες θεάθηκαν να συζητούν αρχικά σε έντονο ύφος και στη συνέχεια, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο ένας ανέσυρε μαχαίρι και τραυμάτισε τον δεύτερο στο λαιμό.

Ο τραυματίας όδευσε προς το εσωτερικό του περιπτέρου ζητώντας βοήθεια και έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος. Ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου κάλεσε αμέσως την Αστυνομία και ασθενοφόρο που μετέβη άμεσα στη σκηνή, μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η σκηνή αποκλείστηκε από ισχυρή αστυνομική δύναμη που άρχισε έρευνες και την λήψη καταθέσεων. Οι αρχές θεωρούν πλέον δεδομένο ότι αιτία του σοβαρού επεισοδίου είναι προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο.