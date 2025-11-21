Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λεμεσού ο 26χρονος, θύμα απόπειρας φόνου, το απόγευμα της Τετάρτης στα Κονιά της επαρχίας Πάφου.

Ο 26χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή και νοσηλεύεται σε καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ιδιωτικού Νοσοκομείου στη Λεμεσό. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι γιατροί εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι το επόμενο 24ωρο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την βελτίωση της κατάστασης του, δεδομένου ότι αυτό το πρώτο 48ωρο δεν παρατηρήθηκε περαιτέρω επιδείνωση.

Το αστυνομικό έργο της διερεύνησης της απόπειρας φόνου είναι σε πλήρη εξέλιξη με την προσοχή των ανακριτών να έχει εστιαστεί στα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του 26χρονου και του 58χρονου υπόπτου που τελεί υπό οκταήμερη κράτηση, καθώς και στην εξέταση του οπτικού υλικού που έχει παραληφθεί από κλειστά κυκλώματα της περιοχής.

Παράλληλα, το ανακριτικό έργο συνεχίζεται και με τη λήψη δεκάδων καταθέσεων από περίοικους, διερχόμενους αυτοκινητιστές και πρόσωπα του περιβάλλοντος των δύο ενεχομένων στο επεισόδιο.

Η υπόθεση απόπειρας φόνου και μαχαιροφορίας, που διερευνά το ΤΑΕ Πάφου, διαπράχθηκε την Τετάρτη περί η ώρα 18:15, έξω από περίπτερο στα Κονιά σε κεντρικό δρόμο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία, ο 26χρονος και ο 58χρονος συναντήθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το περίπτερο, στον κεντρικό δρόμο των Κονιών, και μετά από λογομαχία ο 58χρονος φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι τραυματίζοντας σοβαρά τον 26χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ αρχικά φέρεται τα πρώτα κτυπήματα να τα δέχτηκε ο νεαρός ενώ βρισκόταν στη θέση του οδηγού και ακολούθως ο φερόμενος δράστης να άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και να συνέχισε την επίθεση.

Ο 26χρονος δέχτηκε τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματος του.