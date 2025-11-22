Σε σοβαρό τραυματισμό της δεξιάς καρωτίδας από τέμνον και νήσσον όργανο, οφείλεται ο θάνατος του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου, ο οποίος απεβίωσε τα ξημερώματα μετά τον κρίσιμο τραυματισμό του στο επεισόδιο της Τετάρτης στα Κονιά.

Αυτό είναι το πόρισμα της νεκροτομής που ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (22/11) στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας από τον ιατροδικαστή δρ. Νικόλα Χαραλάμπους, στην παρουσία του ιδιώτη ιατροιδικαστή Μάριου Ματσάκη που εκπροσωπούσε την οικογένεια του θύματος.