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Παράταση της άδειας χρήσης αποθηκευτικού χώρου για σιτηρά στο λιμάνι Λάρνακας, η οποία λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2026, ζητούν πέντε αγροτικές οργανώσεις, προειδοποιώντας για κινδύνους στην επισιτιστική ασφάλεια της Κύπρου και επισημαίνοντας την ανάγκη δημιουργίας πρόσθετων αποθηκών.

Οι οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός απέστειλαν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου κοινή επιστολή στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστο Σενέκη, και στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανό.

Με την επιστολή ζητούν από την Αρχή Λιμένων να παρατείνει την άδεια φύλαξης σιτηρών στον συγκεκριμένο χώρο και καλούν το κράτος να επανεξετάσει συνολικά τις ανάγκες αποθήκευσης, υπό το βάρος των πολέμων και των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθηκών.

Αυξημένο κόστος και ανησυχίες για ελλείψεις

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας και οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή έχουν αυξήσει σημαντικά τόσο το κόστος μεταφοράς προϊόντων όσο και το κόστος των εισαγόμενων πρώτων υλών ζωοτροφών.

Οι ίδιες αποδίδουν τις πιέσεις και στη μειωμένη προσφορά, αναφέροντας ότι η Ουκρανία, σημαντική πηγή προμήθειας μεγάλων ποσοτήτων, δεν είναι πλέον διαθέσιμη, ενώ η ζήτηση παραμένει σταθερή.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου EUDR, την οποία τοποθετούν την 1η Ιανουαρίου 2027, θα αυξήσει το κόστος του σογιαλεύρου από την Αργεντινή και τη Βραζιλία, τις συνήθεις πηγές προέλευσης για την κυπριακή αγορά.

Με αυτά τα δεδομένα, υποστηρίζουν ότι απαιτούνται περισσότερες δυνατότητες αποθήκευσης, ώστε να περιοριστεί η έκθεση στις συνεχιζόμενες ανατιμήσεις και ο κίνδυνος ελλείψεων. Εκφράζουν, ωστόσο, ανησυχία ότι υφιστάμενοι αποθηκευτικοί χώροι στο λιμάνι Λάρνακας θα πάψουν να χρησιμοποιούνται, ενώ ο στόχος θα έπρεπε να είναι η δημιουργία πρόσθετων υποδομών.

Οι ανάγκες του πληθυσμού, του τουρισμού και της κτηνοτροφίας

Οι αγροτικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι η ημικατεχόμενη Κύπρος έχει μεγάλες ανάγκες σε σιτηρά για τη διατροφή τόσο των ανθρώπων όσο και του ζωικού πληθυσμού.

Στην επιστολή συνδέουν την ανάγκη επαρκών ποσοτήτων με τον μεγάλο αριθμό τουριστών που δέχεται η χώρα και την ανάπτυξη της βιομηχανίας παραγωγής χαλλουμιού.

«Χωρίς Σιτηρά κινδυνεύει η επισιτιστική ασφάλεια του τόπου», τονίζουν, ζητώντας αφενός την παράταση της υφιστάμενης άδειας στη Λάρνακα και αφετέρου συνολική επανεξέταση του ζητήματος των αποθηκευτικών χώρων από το κράτος.