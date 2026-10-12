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Στα €6,30 δισ. διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα της Κύπρου την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, από €5,48 δισ. το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025, καθώς οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν ταχύτερα από τις εξαγωγές.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 10,9%, στα €10,26 δισ., ενώ οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 5%, φτάνοντας τα €3,95 δισ.

Άνοδος εισαγωγών και εξαγωγών τον Αύγουστο

Τον Αύγουστο του 2026, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €1,32 δισ., αυξημένες κατά 14,9% σε σύγκριση με τα €1,15 δισ. του Αυγούστου του 2025.

Από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προήλθαν εισαγωγές αξίας €569,2 εκατ., ενώ από τρίτες χώρες εισαγωγές €754,9 εκατ.

Οι εξαγωγές του Αυγούστου αυξήθηκαν κατά 17,9%, στα €643,5 εκατ., από €545,9 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα. Οι εξαγωγές προς κράτη μέλη της ΕΕ διαμορφώθηκαν στα €106,8 εκατ. και προς τρίτες χώρες στα €536,7 εκατ.

Στις εισαγωγές του μήνα περιλαμβανόταν μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων αξίας €1,1 εκατ., έναντι €55 εκατ. τον Αύγουστο του 2025.

Αντίστοιχα, οι εξαγωγές περιλάμβαναν μεταβιβάσεις οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών συνολικής αξίας €20,8 εκατ., από €54,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αύξηση 33,4% στις εγχώριες εξαγωγές τον Ιούλιο

Τα τελικά στοιχεία για τον Ιούλιο του 2026 δείχνουν ότι οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 22%, στα €1,61 δισ., από €1,32 δισ. τον Ιούλιο του 2025.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων ενισχύθηκαν κατά 33,4%, φτάνοντας τα €510,4 εκατ., έναντι €382,7 εκατ. Στα ποσά περιλαμβάνονται οι προμήθειες σε πλοία και αεροσκάφη.

Εξαιρουμένων αυτών των προμηθειών, οι εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων ανήλθαν σε €501,3 εκατ., από €372,2 εκατ. Αντίθετα, οι εξαγωγές εγχώριων γεωργικών προϊόντων μειώθηκαν στα €7,8 εκατ., έναντι €8,7 εκατ.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη, υποχώρησαν κατά 13,7%, στα €159 εκατ., από €184,2 εκατ. τον Ιούλιο του 2025.

Καύσιμα, χαλλούμι και φάρμακα στις κύριες εξαγωγές

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, οι κυριότερες κατηγορίες εγχώρια παραγόμενων εξαγωγών, χωρίς τις προμήθειες σε πλοία και αεροσκάφη, ήταν:

Ορυκτά καύσιμα και λάδια, αξίας €1.250,5 εκατ.

Χαλλούμι, αξίας €233,4 εκατ.

Φαρμακευτικά προϊόντα, αξίας €208,4 εκατ.

Η Στατιστική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι τα «ορυκτά καύσιμα και λάδια» αφορούν προϊόντα που εισήχθησαν αρχικά στην Κύπρο, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και στη συνέχεια επανεξήχθησαν.