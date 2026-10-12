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Σωρεία ερωτημάτων για τα μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν στο Δικαστήριο Λάρνακας, προκύπτουν μετά την απόδραση του 18χρονου με καταγωγή από την Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη λίγο αργότερα στο κέντρο της Λάρνακας. Κι αυτό επειδή πρόκειται για πρόσωπο που απασχόλησε πολλές φορές την Αστυνομία τα τελευταία χρόνια, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Ο 18χρονος είναι σεσημασμένο πρόσωπο, που απασχόλησε για διαρρήξεις και κλοπές, ενώ δύο από τα αδέλφια του είναι κατάδικοι στις Κεντρικές Φυλακές. Καταδικάστηκε, μάλιστα, σε 18 μήνες φυλάκιση αφού τον Νοέμβριο του 2024, οδηγούσε κλεμμένο όχημα το οποίο ενεπλάκη σε δυστύχημα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της 18χρονη που καθόταν στο πίσω κάθισμα. Ο νεαρός, που ήταν τότε 16 χρόνων, είχε εγκαταλείψει τη σκηνή και συνελήφθη αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews ο αλλοδαπός εξέτισε την ποινή του και αποφυλακίστηκε αρχές του χρόνου, ωστόσο έκτοτε συνελήφθη άλλες δύο φορές για κλοπές στη μία εκ των οποίων αθωώθηκε. Η τελευταία ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν συνελήφθη για κλοπή αυτοκινήτου και εναντίον του καταχωρίστηκε υπόθεση. Ο συνήγορός του είχε φέρει ένσταση στην κράτησή του, την οποία απέρριψε σήμερα το Δικαστήριο Λάρνακας.

Έπειτα φαίνεται να οδηγήθηκε στα κρατητήρια του Δικαστηρίου και λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι μεταφέρθηκε σε κλούβα, στην οποία επέβαιναν και άλλοι κρατούμενοι. Υπό συνθήκες που ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει από την Αστυνομία, ο νεαρός κατάφερε να αποδράσει και εξαφανίστηκε τρέχοντας. Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και λίγο μετά τις δύο το απόγευμα ο νεαρός εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Κέντρο της Λάρνακας. Σημειώνεται πως ο κατηγορούμενος κρατείτο στον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίππου και είχε μεταφερθεί από εκεί με την κλούβα.

Για τη νέα απόδραση έχει διαταχθεί έρευνα, ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 18χρονος απέδρασε από νόμιμη κράτηση.