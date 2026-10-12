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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, στο σημείο βρισκόταν ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών που πραγματοποιούσε πεζοπορία στην περιοχή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί.

Από τους τραυματίες, ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ δύο ακόμη έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα.

Η ισραηλινή υπηρεσία έκτακτης ανάγκης Magen David Adom (MDA) ανέφερε ότι τα πληρώματά της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε οκτώ άτομα με σοβαρά ή μέτρια τραύματα, καθώς και σε άλλους που τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην πόλη Νεότ Μορντεχάι, σύμφωνα με την αστυνομία. Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, ενώ κινητοποιήθηκαν και ελικόπτερα για τη συνδρομή στην επιχείρηση.