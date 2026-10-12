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Με το έργο «Diversity», βασισμένο σε τρεις παραγωγές του ΘΟΚ, ο σχεδιαστής θεατρικού φωτισμού συμμετέχει στη διεθνή έκθεση, ενώ παραδίδει masterclass και παρουσιάζεται στη δημόσια τηλεόραση της Γεωργίας.

Η δουλειά του στον θεατρικό φωτισμό ταξιδεύει στην Τιφλίδα, όπου ο Γεώργιος Κουκουμάς εκπροσωπεί την Κύπρο στη Διεθνή Μπιενάλε Σκηνογραφίας, που πραγματοποιείται από τις 7 έως τις 17 Οκτωβρίου.

Η κυπριακή συμμετοχή, με τίτλο «Diversity – Διαφορετικότητα», παρουσιάζει τρεις παραγωγές του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ), αναδεικνύοντας τον φωτισμό ως αναπόσπαστο μέρος της θεατρικής αφήγησης.

Η έκθεση συνδυάζει φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, προβάλλοντας διαφορετικές εικαστικές και δραματουργικές προσεγγίσεις. Κεντρική ιδέα της παρουσίασης είναι ότι κάθε παράσταση απαιτεί τη δική της φωτιστική γλώσσα: ο σχεδιασμός δεν υπακούει σε μια προκαθορισμένη προσωπική αισθητική, αλλά διαμορφώνεται μέσα από τη δραματουργία, το όραμα του σκηνοθέτη, τη σκηνογραφία και τις ιδιαιτερότητες του σκηνικού χώρου.

Το φως και το σκοτάδι, το χρώμα και η σκιά, οι μεταβολές της ατμόσφαιρας και τεχνικές που αντλούν έμπνευση από τον κινηματογράφο αποτελούν εκφραστικά εργαλεία. Ο φωτισμός δεν περιορίζεται στην εξασφάλιση της ορατότητας, αλλά συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία νοημάτων, μεταμορφώνοντας τον χώρο και επηρεάζοντας τη μνήμη, τη φαντασία και το συναίσθημα του θεατή.

Δέκα χώρες, διαφορετικές σκηνικές προσεγγίσεις

Η Μπιενάλε συγκεντρώνει καταξιωμένους και νεότερους δημιουργούς από τη σκηνογραφία, την ενδυματολογία, τον θεατρικό φωτισμό και τις εικαστικές τέχνες της παράστασης. Στις εκθέσεις επαγγελματιών και φοιτητών του 2026 συμμετέχουν δέκα χώρες: η Γεωργία, ο Καναδάς, το Καζακστάν, η Κίνα, η Λιθουανία, η Λευκορωσία, η Κύπρος, η Ουκρανία, η Ουγγαρία και η Πολωνία.

Παράλληλα με τις εκθέσεις, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα MasterLab περιλαμβάνει masterclasses, εργαστήρια, διαλέξεις και συζητήσεις, με στόχο την ανταλλαγή τεχνικών γνώσεων και δημιουργικών μεθόδων μεταξύ καλλιτεχνών διαφορετικών γενεών και θεατρικών παραδόσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γεώργιος Κουκουμάς πραγματοποίησε masterclass, επεκτείνοντας τη συμμετοχή του πέρα από την παρουσίαση του έργου του. Η δράση αυτή έδωσε τη δυνατότητα μεταφοράς επαγγελματικής γνώσης και ανταλλαγής εμπειριών με δημιουργούς της διεθνούς κοινότητας του σκηνικού σχεδιασμού.

Από τη σκηνή της Κύπρου στη γεωργιανή τηλεόραση

Η παρουσία του Κουκουμά στην Τιφλίδα ξεκίνησε και επικοινωνιακά πριν από την επίσημη έναρξη της Μπιενάλε. Στις 6 Οκτωβρίου συμμετείχε στην πρωινή εκπομπή «New Day» της Γεωργιανής Δημόσιας Τηλεόρασης (1TV), μαζί με άλλους εκπροσώπους της διοργάνωσης, παρουσιάζοντας τη διεθνή έκθεση και τη συμμετοχή της Κύπρου.

Η κυπριακή παρουσία στη Μπιενάλε αναδεικνύει μια λιγότερο προβεβλημένη, αλλά καθοριστική διάσταση της θεατρικής δημιουργίας: τη δουλειά πίσω από τη σκηνική εικόνα, μέσα από την οποία ο φωτισμός διαμορφώνει την ατμόσφαιρα και συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόσληψη μιας παράστασης.