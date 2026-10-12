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Στην Ελλάδα, μια σοβαρή υπόθεση απόπειρας δηλητηρίασης ήρθε στο φως στη Δυτική Αττική, με εμπλεκόμενους μια 41χρονη, τον εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος είναι στρατιωτικός γιατρός, καθώς και τους γονείς της γυναίκας, που συνελήφθησαν ως φερόμενοι συνεργοί.

Τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα εμφανίστηκαν στον ιατρό τον περασμένο Φεβρουάριο μετά από γεύματα, χωρίς όμως να υποψιαστεί τη μητέρα του ανήλικου παιδιού τους. Η αποκάλυψη ήρθε πριν από δύο μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των βορείων προαστίων, ο ιατρός ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος και είδε την 41χρονη να προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του.

Αποφασισμένος να συλλέξει αποδείξεις, εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στο σπίτι του. Το απόγευμα της Κυριακής (11/10), η κάμερα κατέγραψε την 41χρονη να τοποθετεί άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζο μέλι. Βλέποντας τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση, ο ιατρός ειδοποίησε την Αστυνομία και έσπευσε στο σημείο, καταδιώκοντας τη γυναίκα μέχρι που ακινητοποιήθηκε από άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σε μικρή απόσταση συνελήφθησαν και οι γονείς της, οι οποίοι την περίμεναν στο αυτοκίνητό τους. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10ml ατροπίνης, καθώς και ιατρικός εξοπλισμός (γάντια και μάσκα). Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ η επικίνδυνη ουσία στάλθηκε για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους.



Τι είναι η ατροπίνη

Η ατροπίνη είναι μια φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην Ιατρική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς. Προέρχεται από αλκαλοειδή που υπάρχουν σε φυτά, όπως η μπελαντόνα, και δρα μπλοκάροντας την επίδραση της ακετυλοχολίνης σε συγκεκριμένους υποδοχείς του νευρικού συστήματος.

Μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές της είναι η αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων επικίνδυνα χαμηλού καρδιακού ρυθμού, καθώς μπορεί να αυξήσει τους παλμούς της καρδιάς. Παράλληλα, χρησιμοποιείται ως αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις, όπως αυτές από οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα και ορισμένους νευροτοξικούς χημικούς παράγοντες.

Στην Οφθαλμολογία χορηγείται επίσης σε μορφή σταγόνων, για τη διαστολή της κόρης του ματιού και άλλες θεραπευτικές εφαρμογές. Η ατροπίνη, ωστόσο, δεν είναι ακίνδυνη. Σε υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, σύγχυση, υπερθερμία και σοβαρή δηλητηρίαση.

Γι’ αυτό και η χρήση της πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις και κατάλληλη παρακολούθηση.

protothema.gr