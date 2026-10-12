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Η ακρίβεια σαρώνει τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός κατέγραψε 5,2% και, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και τον Σεπτέμβριο.

Στα πρατήρια οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν συνεχή άνοδο. Το diesel βρίσκεται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η απλή βενζίνη ξεπέρασε σε πρατήρια το 1,80. Μπαίνει ο χειμώνας και το πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό.

Η θέση μας στο ΑΚΕΛ είναι ξεκάθαρη: χρειάζονται πρόσθετα μέτρα εδώ και τώρα!

Η παράταση της μείωσης των 8,33 σεντ δεν αρκεί. Το κόστος που πληρώνουν ξανά τα νοικοκυριά είναι αφόρητο: στα προϊόντα, στις μεταφορές, στο ράφι του σούπερ μάρκετ.

Παρακολουθούμε τι κάνει η κυβέρνηση. Επικαλείται τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς, αλλά το κάνει με κύριο γνώμονα να δικαιολογήσει την αδράνειά της. Χρειάζονται μέτρα —όχι ημίμετρα— αν θέλουμε να μειωθεί η τιμή στην αντλία.

Η στάση της κυπριακής κυβέρνησης δεν μπορεί να συγκριθεί με όσα έπραξαν άλλες κυβερνήσεις στην ΕΕ. Τα μέτρα που έλαβαν ήταν δραστικά και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιδότηση στην αντλία, πλαφόν στις τιμές και ελέγχους στα περιθώρια κέρδους. Στην Κύπρο αυτά παραμένουν άγνωστες λέξεις!

Οι πολίτες καταβάλλουν βαρύ τίμημα για το κόστος της ενέργειας. Οι τιμές εκτοξεύονται εξαιτίας της μεγάλης εξάρτησης της Κύπρου από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτή η κατάσταση δεν οφείλεται μόνο στη δύσκολη διεθνή συγκυρία. Είναι και αποτέλεσμα της στρατηγικής αποτυχίας των κυβερνήσεων Αναστασιάδη και Χριστοδουλίδη —εδώ και 14 χρόνια— να διασφαλίσουν μια ομαλή ενεργειακή μετάβαση. Η ΑΗΚ καίει ακόμη μαζούτ!

Ας θυμηθούμε: Τι έγινε με το σκάνδαλο του Βασιλικού; Πού είναι ο «Προμηθέας»; Σε ποιο μακρινό λιμάνι της Ασίας βρίσκεται; Πότε επιτέλους η κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη μεταφορά φυσικού αερίου στο νησί μας για την ηλεκτροπαραγωγή;

Αλλά και πέρα από αυτά: Γιατί δεν προβλέφθηκαν έγκαιρα οι κατάλληλες υποδομές αποθήκευσης της καθαρής ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά;

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κομπάζει κάθε φορά που ξένοι οίκοι αξιολογούν θετικά τα στοιχεία της οικονομίας. Σιωπά, όμως, μπροστά στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην ευάλωτη θέση της χώρας απέναντι στις ενεργειακές κρίσεις.

Κοιτά την ευημερία των αριθμών, αγνοεί την πραγματικότητα της κοινωνίας και διαπρέπει μόνο στα λόγια.

*Βουλευτής ΑΚΕΛ Πάφου