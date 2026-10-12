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Μια μεταρρύθμιση μπορεί να είναι αναγκαία και ταυτόχρονα να προκαλεί αδικίες. Μπορεί να επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό ενός συστήματος και την ίδια στιγμή, να δημιουργεί ανασφάλεια στους ανθρώπους που καλούνται να ζήσουν με τις συνέπειές της.

Κι ίσως αυτό να είναι ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα για κάθε κυβέρνηση: όχι μόνο τι χρειάζεται να αλλάξει, αλλά και ποιος θα πληρώσει το κόστος της αλλαγής.

Η πρόσφατη κινητοποίηση των εκπαιδευτικών έξω από το Προεδρικό, με αφορμή τις προτεινόμενες αλλαγές στο σύστημα διορισμών, επαναφέρει ένα ζήτημα που ξεπερνά τα όρια της εκπαίδευσης. Από τη μία, η ανάγκη για ένα σύστημα σύγχρονο, αξιοκρατικό και ανοιχτό στους νέους υποψηφίους. Από την άλλη, η αγωνία ανθρώπων που έχουν ήδη προσφέρει χρόνια υπηρεσίας στο δημόσιο σχολείο και βλέπουν το εργασιακό τους μέλλον να παραμένει αβέβαιο.

Δεν είναι εύκολο να αγνοήσεις καμία από τις δύο πλευρές και δεν θα έπρεπε.

Γιατί η αξιοκρατία δεν μπορεί να σημαίνει ότι η εμπειρία δεν έχει αξία. Όπως και η αναγνώριση της εμπειρίας δεν μπορεί να σημαίνει ότι οι επόμενες γενιές θα περιμένουν επ’ αόριστων τη σειρά τους.

Εδώ βρίσκεται η πραγματική δυσκολία της μεταρρύθμισης. Όχι στην εξαγγελία της, αλλά στην εφαρμογή της. Στον τρόπο με τον οποίο μια πολιτεία καλείται να συμφιλιώσει δικαιώματα, προσδοκίες και ανάγκες που δεν ταυτίζονται πάντοτε.

Στον δημόσιο διάλογο συχνά παρουσιάζουμε τις αλλαγές σαν μια απλή επιλογή ανάμεσα στην πρόοδο και τη στασιμότητα. Όποιος υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση θεωρείται προοδευτικός. Όποιος εκφράζει επιφυλάξεις αντιμετωπίζεται περίπου ως εμπόδιο.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι πιο σύνθετη.

Δεν είναι κάθε αντίδραση άρνηση της προόδου. Μπορεί να είναι φόβος, αγωνία ή απαίτηση για δικαιοσύνη. Ούτε όμως κάθε επίκληση της αδικίας αποδεικνύει ότι μια αλλαγή πρέπει να εγκαταλειφθεί.

Χρειάζεται κάτι δυσκολότερο από συνθήματα και χαρακτηρισμούς. Χρειάζεται να εξετάσουμε ποια προβλήματα επιχειρεί να λύσει η μεταρρύθμιση, αν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις μπορούν πράγματι να τα αντιμετωπίσουν και αν υπάρχουν άνθρωποι που θα επωμιστούν δυσανάλογα το βάρος της μετάβασης.

Κυρίως όμως, χρειάζεται να θυμόμαστε ότι πίσω από τους καταλόγους, τα ποσοστά και τις μεταβατικές διατάξεις υπάρχουν άνθρωποι.

Υπάρχει ο εκπαιδευτικός που οργανώνει τη ζωή του γύρω από μια επαγγελματική αβεβαιότητα. Υπάρχει ο νέος απόφοιτος που ζητά μια πραγματική ευκαιρία να διεκδικήσει θέση στο δημόσιο σχολείο. Υπάρχουν οι μαθητές, που χρειάζονται σταθερότητα, συνέχεια και εκπαιδευτικούς οι οποίοι μπορούν να αφοσιώνονται στο έργο τους.

Αν η συζήτηση περιοριστεί στο ποια πλευρά θα επικρατήσει, κινδυνεύουμε να χάσουμε το σημαντικότερο: ποιο σχολείο θέλουμε να έχουμε.

Η ευθύνη της πολιτείας δεν εξαντλείται στο να καταθέτει μια πρόταση και να υπερασπίζεται την ορθότητά της. Περιλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγεί, να ακούει, να τεκμηριώνει και, όπου χρειάζεται, να διορθώνει. Όχι επειδή κάθε διαφωνία πρέπει να οδηγεί σε υποχώρηση, αλλά επειδή η διαβούλευση έχει αξία μόνο όταν μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά το αποτέλεσμα.

Από την άλλη, και οι οργανωμένοι φορείς έχουν ευθύνη να αναγνωρίζουν ότι η προστασία όσων ήδη υπηρετούν δεν μπορεί να αποσυνδέεται από τις ευκαιρίες εκείνων που έρχονται μετά.

Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι προνόμιο μόνο της μιας γενιάς.

Έχουμε συνηθίσει να μετράμε την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων με το αν ψηφίστηκαν, αν εφαρμόστηκαν και αν τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα. Σπανιότερα αναρωτιόμαστε αν πέτυχαν αυτό για το οποίο σχεδιάστηκαν και αν η μετάβαση έγινε με τρόπο δίκαιο.

Γιατί η μεταρρύθμιση δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι μέσο για να λειτουργεί κάτι καλύτερα.

Ειδικά στην παιδεία, το τελικό ζητούμενο δεν μπορεί να είναι απλώς ένας διαφορετικός τρόπος διορισμού. Πρέπει να είναι ένα καλύτερο δημόσιο σχολείο, με ικανούς εκπαιδευτικούς, δίκαιες διαδικασίες και πραγματικές προοπτικές για τις επόμενες γενιές.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν πρέπει να αλλάζουμε όσα δεν λειτουργούν. Ασφαλώς και πρέπει.

Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να θεωρούμε δεδομένο ότι κάποιοι άνθρωποι θα πληρώσουν, μόνοι τους, τον λογαριασμό.

Γιατί μια μεταρρύθμιση δεν κρίνεται μόνο από όσα υπόσχεται να διορθώσει. Κρίνεται και από τις αδικίες που καταφέρνει να μην αφήσει πίσω της.