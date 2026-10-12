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Πτώση 84,4% κατέγραψαν οι εξαγωγές μπύρας τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ οι παραδόσεις στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 2,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Οι συνολικές παραδόσεις υποχώρησαν κατά 1,2%, στα 4,32 εκατ. λίτρα, από 4,37 εκατ. λίτρα τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι παραδόσεις στην κυπριακή αγορά έφτασαν τα 4,29 εκατ. λίτρα, έναντι 4,19 εκατ. λίτρων έναν χρόνο νωρίτερα. Αντίθετα, οι εξαγωγές περιορίστηκαν στα 28.577 λίτρα, από 183.503 λίτρα.

Μείωση και σε σύγκριση με τον Αύγουστο

Σε μηνιαία βάση, οι συνολικές παραδόσεις μπύρας μειώθηκαν κατά 2,2%, από 4,42 εκατ. λίτρα τον Αύγουστο του 2026.

Η εγχώρια αγορά κινήθηκε ανοδικά, με αύξηση των παραδόσεων κατά 1,5% από τα 4,22 εκατ. λίτρα του Αυγούστου. Οι εξαγωγές, ωστόσο, υποχώρησαν κατά 85,1% από τα 192.313 λίτρα του προηγούμενου μήνα.

Στα 33,60 εκατ. λίτρα οι παραδόσεις του εννεαμήνου

Την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, οι συνολικές παραδόσεις μπύρας ανήλθαν σε 33,60 εκατ. λίτρα. Από αυτές, τα 32,37 εκατ. λίτρα κατευθύνθηκαν στην εγχώρια αγορά και τα 1,23 εκατ. λίτρα στις εξαγωγές.

Με βάση τις μηνιαίες ποσοστιαίες μεταβολές που παραθέτει η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές παραδόσεις του εννεαμήνου ήταν περίπου 2,3% χαμηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι παραδόσεις στην εγχώρια αγορά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, με οριακή μείωση περίπου 0,6%.