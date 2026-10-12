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Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και υποδομές στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνιας προκάλεσε η καταιγίδα «Ρέιτσελ».

Οι σφοδροί άνεμοι και τα τεράστια κύματα κατέστρεψαν έναν παραθαλάσσιο ξύλινο πεζόδρομο ηλικίας ενός αιώνα, ενώ ζημιές υπέστησαν και πολυτελείς κατοικίες.

Το βράδυ του Σαββάτου, οι Αρχές απέκλεισαν τον πεζόδρομο, ενώ οκτώ σπίτια στην παραθαλάσσια περιοχή Peninsula χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα», δηλαδή επικίνδυνα και απαγορεύθηκε η είσοδος σε αυτά. Ένα ακόμη έλαβε «κίτρινη» σήμανση και οι ένοικοι κατάφεραν να εισέλθουν μόνο για να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Construction crews worked to shore up homes and clear away sand and debris in Long Beach after Tropical Storm Rachel churned off the Pacific coast, bringing strong winds, elevated surf and power outages to parts of Southern California pic.twitter.com/5315e1CHhn — Reuters (@Reuters) October 12, 2026

Οι Αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν την κατάσταση, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να εκδώσουν εντολές εκκένωσης ενόψει νέου κύματος κακοκαιρίας.

Συγκλονίζουν τα βίντεο από το πέρασμα της καταιγίδας

Στο μεταξύ, συγκλονιστικά πλάνα που καταγράφηκαν το βράδυ της Παρασκευής δείχνουν τεράστια κύματα να χτυπούν κατοικία στην περιοχή Seaside Walk, φτάνοντας μέχρι τα παράθυρα του δεύτερου ορόφου. Τμήματα του κτιρίου και κομμάτια του πεζόδρομου παρασύρθηκαν στον ωκεανό.

#BREAKING: New video from Long Beach, CA shows homes starting to collapse due to large waves from Rachel's impacts.



Emergency crews rushed to deploy seawall barriers as the coast took a beating on Sunday.



We'll have continued coverage of this story and more. #CAwx



WATCH:… pic.twitter.com/7fSOf2fsID — WeatherNation (@WeatherNation) October 11, 2026

🌊 Homes begin collapsing in Long Beach as powerful waves from Tropical Storm Rachel batter California’s coast



📹 New footage shows beachfront homes being damaged as storm-driven waves pound the shoreline



⚠️ Rachel has triggered coastal flooding, heavy surf and significant… pic.twitter.com/tsagH49azo October 12, 2026

Large swells slam into Long Beach, California as multiple homes hold on for dear life to not fall. @MyRadarWX @MaxVelocityWX #cawx pic.twitter.com/JyMPdXw3gh — Jordan Hall (@JordanHallWX) October 11, 2026

Παράλληλα, πλημμύρισαν γειτονικοί δρόμοι και αυλές, ενώ νερά εισέβαλαν σε κατοικίες και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Σε άλλο βίντεο καταγράφηκε μια κατασκευή να αποκολλάται από το έδαφος, ενώ δύο άνθρωποι προσπαθούσαν να τη συγκρατήσουν. «Δεν είναι φυσιολογικό να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα», δήλωσε το Σάββατο ο δήμαρχος του Λονγκ Μπιτς, Ρεξ Ρίτσαρντσον, επισημαίνοντας ότι η «Ρέιτσελ» είναι η τρίτη καταιγίδα που πλήττει την περιοχή μέσα σε έξι εβδομάδες, μετά τους τυφώνες «Μαρί» και «Πόλο».

Ο δημοσιογράφος του KTLA Ριτς Πρίκετ, το συνεργείο του οποίου κατέγραψε τις καταστροφές από ελικόπτερο, ανέφερε ότι οι ζημιές είναι οι μεγαλύτερες που έχει δει τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο παραλιακός πεζόδρομος καταστράφηκε και κατοικίες ήταν σε φάση κατάρρευσης από τη διάβρωση του εδάφους.

Κάτοικοι εξέφρασαν την απόγνωσή τους μετά τις καταστροφές που υπέστησαν οι κατοικίες τους. «Είναι πραγματικά σπαρακτικό να βλέπεις το μέγεθος των καταστροφών που έχουν προκαλέσει τα τεράστια κύματα και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους», δήλωσε στο ABC 7 η Στέισι Σνίζακ, η οποία ζει εδώ και 45 χρόνια σε κατοικία της περιοχής και πλέον είναι συντετριμμένη από τις ζημιές που υπέστη. «Είναι απλώς αδύνατο να επισκευαστεί αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω πώς θα το κάνουν», πρόσθεσε.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξέδωσε την Παρασκευή προειδοποίηση για πλημμύρες στις ακτές της κομητείας του Λος Άντζελες, η οποία ίσχυε έως τις 15:00 της Κυριακής τοπική ώρα. Οι προβλέψεις έκαναν λόγο για κύματα ύψους 1,2 έως 2,1 μέτρων, ενώ αναμένονταν παλίρροιες που θα ξεπερνούσαν τα 2,1 μέτρα τις πρωινές ώρες. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε καλέσει επίσης τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις παραλίες, τους παραλιακούς πεζόδρομους, καθώς και τους δρόμους ή τις κατασκευές που θεωρούνται ευάλωτες.

iefimerida.gr