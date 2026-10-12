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Στις φλόγες παραδόθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας η ιστορική αγορά Marché des Enfants Rouges, στο 3ο διαμέρισμα του Παρισιού. Η μεγάλη πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατέστρεψε ολοσχερώς την αγορά, αφήνοντας πίσω της στάχτες και αποκαΐδια σε έναν χώρο με ιστορία τεσσάρων αιώνων.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του κεντρικού Παρισιού, Αριέλ Βέιλ, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο η αγορά υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή. Οι πυροσβεστικές αρχές επιβεβαίωσαν στο γαλλικό κανάλι BFMTV ότι οι φλόγες κατέστρεψαν το σύνολο της εγκατάστασης, η οποία εκτεινόταν σε έκταση περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

«Η σκεπαστή αγορά καταστράφηκε ολοσχερώς. Δεν έχει απομείνει τίποτα», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης της Πυροσβεστικής.

🇫🇷🚒 Un incendie spectaculaire a détruit, sans faire de victime, le marché historique des Enfants rouges, situé dans le Marais à Paris. 17 commerces sont partis en fumée, provoquant une vive émotion dans ce quartier touristique de la capitale ⤵️ pic.twitter.com/fSk7Mum5YE — Agence France-Presse (@afpfr) October 12, 2026

Μεγάλες διαστάσεις η φωτιά και κατάρρευση της μεταλλικής κατασκευής

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 04:15 το πρωί, ενώ όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, η φωτιά είχε ήδη πάρει μεγάλες διαστάσεις. «Φλόγες μεγάλου ύψους είχαν τυλίξει ολόκληρη τη σκεπαστή αγορά», ανέφερε ο συνταγματάρχης της Πυροσβεστικής.

Αυτόπτες μάρτυρες παρακολούθησαν τις φλόγες να υψώνονται μέσα στη νύχτα, ενώ ορισμένοι ανάρτησαν σχετικά βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Παρισιού, τουλάχιστον τα δύο τρίτα της μεταλλικής κατασκευής της αγοράς κατέρρευσαν εξαιτίας της φωτιάς. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά περισσότερα από 150 μέλη της Πυροσβεστικής, με περίπου 50 οχήματα.

🔴 Le Marché couvert des Enfants rouges, fondé en 1615 et classé monument historique, a été détruit par un incendie dans la nuit de ce lundi 12 octobre. Voici les images de l'intérieur du bâtiment en flammes, filmées par les sapeurs-pompiers de Paris. 150 ont été mobilisés. pic.twitter.com/PXVHRnMWzT October 12, 2026

Έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς

Παρότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ξεκίνησαν μια λεπτομερή επιχείρηση για την ασφάλιση του χώρου και την αποτροπή ενδεχόμενης αναζωπύρωσης.

🔥Un feu a "ravagé" le marché des #EnfantsRouges, situé au cœur de la capitale. Il s'agit du plus vieux marché couvert de #Paris.



Les précisions de notre journaliste Alexandra Quarini, qui se trouve sur place ‍⤵️ pic.twitter.com/R8u6wgzLXS October 12, 2026

Οι πυροσβέστες αναμένεται να ελέγξουν εξονυχιστικά κάθε σημείο της αγοράς, ανοίγοντας κάθε χώρο και κάθε πάγκο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν εστίες φωτιάς. Η επιχείρηση αναμέενται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στο σημείο έφτασε το Κεντρικό Εργαστήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Παρισιού, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να συλλέξει στοιχεία για τον εντοπισμό της αιτίας.

[INTERNACIONALES] En París, un incendio destruyó el mercado de los Enfants Rouges, el más antiguo de la ciudad, fundado en 1615: según los bomberos, "no queda nada de la zona cubierta", aunque no hubo heridos ni las llamas se propagaron a los edificios cercanos. https://t.co/mWjMN080tx pic.twitter.com/PN6qELxQDB — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 12, 2026

Ο δήμαρχος κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ εξήρε τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα των πυροσβεστών.

Μία νύχτα ήταν αρκετή για να σβήσει τέσσερις αιώνες ιστορίας

Από το 1615 έως την ολοκληρωτική καταστροφή της τα ξημερώματα της Δευτέρας, η παλαιότερη αγορά της γαλλικής πρωτεύουσας έζησε πολέμους, επαναστάσεις και σχέδια κατεδάφισης, πριν γίνει ένα από τα πιο ζωντανά σημεία του Παρισιού.

Μέσα σε λίγες ώρες, η φωτιά έσβησε τέσσερις αιώνες ιστορίας. Η ιστορική αγορά Les Enfants-Rouges, η παλαιότερη αγορά του Παρισιού, καταστράφηκε ολοσχερώς, με τις φλόγες να μην αφήνουν τίποτα, παρά μόνο στάχτες, αναμνήσεις, δάκρυα και τη μυρωδιά του καμένου.

Από τον Λουδοβίκο ΙΓ’ στη γέννηση μιας αγοράς τεσσάρων αιώνων

Το 1615, όταν βασιλιάς της Γαλλίας ήταν ο Λουδοβίκος ΙΓ’, δόθηκε η εντολή για την κατασκευή μιας αγοράς στα βόρεια της συνοικίας Μαραί, στην οδό της Βρετάνης, στο 3ο διαμέρισμα του Παρισιού. Η περιοχή αναπτυσσόταν, νέοι κάτοικοι εγκαθίσταντο εκεί και η ανάγκη για τρόφιμα και προμήθειες γινόταν ολοένα μεγαλύτερη.

Έτσι δημιουργήθηκε μια ξύλινη σκεπαστή αγορά, γνωστή αρχικά ως «μικρή αγορά του Μαραί». Δίπλα της βρισκόταν ένα άσυλο για ορφανά παιδιά, το Hospice des Enfants-Rouges. Τα παιδιά φορούσαν κόκκινα ρούχα, χρώμα που συμβόλιζε τη χριστιανική φιλανθρωπία. Από εκεί προήλθε και το όνομα της αγοράς, που μοιάζει ακόμη και σήμερα με τίτλο παραμυθιού.

Οι αιώνες πέρασαν και η αγορά άλλαξε πολλές φορές χρήση. Όταν την αγόρασε ο δήμος του Παρισιού, μετατράπηκε σε χώρο εκτροφής αγελάδων, οι οποίες παρείχαν γάλα στους κατοίκους της πόλης μέχρι το 1914.

Οι πόλεμοι επιτάχυναν τη φθορά των εγκαταστάσεων. Η αγορά γέρασε, παραμελήθηκε και το 1990 έκλεισε, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια της την ύπαρξη.

Η προοπτική κατεδάφισης του ιστορικού χώρου και μετατροπής του σε χώρο στάθμευσης κινητοποίησε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αντέδρασαν στα σχέδια που απειλούσαν να εξαφανίσουν ένα κομμάτι της συλλογικής μνήμης του Παρισιού.

Το 1982, η αγορά είχε ενταχθεί στον κατάλογο των Ιστορικών Μνημείων και ακολούθησε η πλήρης αποκατάστασή της. Σταδιακά, ο χώρος ξαναβρήκε τη ζωή του και εξελίχθηκε σε μια ζωντανή, πολυπολιτισμική αγορά, όπου συναντιούνταν γεύσεις από κάθε γωνιά του κόσμου.

Η Les Enfants-Rouges έγινε σημείο αναφοράς για τους Παριζιάνους και τους επισκέπτες της πόλης.

Οι πάγκοι με τα φρούτα και τα λαχανικά λιγόστεψαν με τα χρόνια, δίνοντας τη θέση τους σε κουζίνες και πάγκους εστίασης. Στον ίδιο χώρο συνυπήρχαν πιάτα της γαλλικής παράδοσης, μεζέδες, κουσκούς και γεύσεις από διαφορετικούς πολιτισμούς.

Μια αγορά που δεν ήταν σκηνικό για τουρίστες

Η Les Enfants-Rouges δεν ήταν απλώς ένα ακόμη αξιοθέατο για φωτογραφίες και καρτ ποστάλ. Ήταν ένας χώρος που επιτελούσε μια θεμελιώδη λειτουργία: τάιζε ανθρώπους.

Εκεί εργάζονταν μάγειρες και επαγγελματίες της εστίασης, έτρωγαν κάτοικοι της περιοχής και επισκέπτες, συναντιούνταν τακτικοί πελάτες και άγνωστοι που συχνά έπιαναν αυθόρμητα κουβέντα γύρω από ένα κοινό τραπέζι.

Ανάμεσα σε πάγκους και κουζίνες, η αγορά προσέφερε κάτι περισσότερο από φαγητό: μια ζωντανή σύνδεση με τη μνήμη του Παρισιού.

Για τέσσερις αιώνες, η αγορά επέζησε από πολέμους, αλλαγές ιδιοκτησίας, διαφορετικές γαστρονομικές μόδες και φιλόδοξα σχέδια πολιτικών. Είχε καταφέρει να αλλάξει πολλές φορές μορφή χωρίς να χάσει την αρχική της αποστολή: να προσφέρει τροφή και να φέρνει τους ανθρώπους κοντά.

Μέχρι πριν από λίγες ώρες, αποτελούσε έναν από τους σταθερούς προορισμούς της παρισινής καθημερινότητας. Τώρα, στη θέση της σκεπαστής αγοράς έχουν απομείνει τα σημάδια της καταστροφής.

protothema.gr