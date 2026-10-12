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Στο στόχαστρο χάκερ βρέθηκαν τα συστήματα ψύξης μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, προκαλώντας την καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων και οικονομικές ζημιές που υπολογίζονται σε εκατομμύρια ευρώ.

Η κυβερνοεπίθεση επηρέασε τις αλυσίδες Intermarché και Coopérative U, ενώ, σύμφωνα με αναφορές, προβλήματα καταγράφηκαν και σε καταστήματα της E.Leclerc.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία επλήγησαν από κυβερνοεπίθεση τη νύχτα της Κυριακής 11 προς τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, με τους χάκερ να βάζουν στο στόχαστρο τα συστήματα ψύξης.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες οι εταιρείες από την επίθεση επηρεάστηκαν περίπου 150 έως 200 καταστήματα της Intermarché, καθώς και λιγότερα από 100 σημεία πώλησης της Coopérative U.

Παράλληλα, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM-TV, προβλήματα φέρεται να αντιμετώπισαν και καταστήματα της αλυσίδας E.Leclerc, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τον όμιλο.

Το σύστημα που εκμεταλλεύτηκαν

Σύμφωνα με το ClashReport, οι χάκερ φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν παλαιότερο λογισμικό της δανικής κατασκευάστριας εταιρείας Danfoss για να ενεργοποιήσουν εξ αποστάσεως συνεχή απόψυξη, θέτοντας θερμοκρασίες αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, καταστρέφοντας με αυτό τον τρόπο φρέσκα και κατεψυγμένα προϊόντα.

Παρέμβαση στα συστήματα ψύξης

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το BFM-TV, οι δράστες φέρεται να κατάφεραν να ενεργοποιήσουν εξ αποστάσεως τη διαδικασία αναγκαστικής απόψυξης στις ψυκτικές εγκαταστάσεις πολλών καταστημάτων.

Η παρέμβαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ψύξη, θέτοντας σε κίνδυνο τη συντήρηση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων. Όπως ανέφερε η Intermarché στο AFP, τα καταστήματα θα αναγκαστούν να αποσύρουν και να πετάξουν τα νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα που επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

«Πρωτοφανής και απαράδεκτη» επίθεση

Την έντονη αντίδρασή του εξέφρασε ο Dominique Schelcher, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Coopérative U, χαρακτηρίζοντας την επίθεση εξαιρετικά σοβαρή.

«Η επίθεση σε εξοπλισμό ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των φρέσκων προϊόντων και τον εφοδιασμό των Γάλλων με τρόφιμα είναι εξαιρετικά σοβαρή και πρωτοφανής. Είναι απαράδεκτη», δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει μια κυβερνοεπίθεση όχι μόνο στα πληροφοριακά συστήματα μιας επιχείρησης, αλλά και στις κρίσιμες υποδομές της, με άμεσες συνέπειες για τη λειτουργία των καταστημάτων και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.

Μέχρι στιγμής, από τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν προκύπτουν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών ή για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

iefimerida.gr