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Έλλειψη εμβολίων κατά του κοκκύτη προκαλεί περιορισμούς στον εμβολιασμό εγκύων και προσωρινή διακοπή των εμβολιασμών από τους παιδίατρους με τις αρμόδιες αρχές να θέτουν σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο διαχείρισης των διαθέσιμων ποσοτήτων.

Πρόκειται για το εμβόλιο Boostrix, το οποίο παρέχει προστασία έναντι του κοκκύτη, του τετάνου και της διφθερίτιδας.

Η χορήγησή του κατά την εγκυμοσύνη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιτρέπει τη μεταφορά προστατευτικών αντισωμάτων από τη μητέρα στο έμβρυο, συμβάλλοντας στην προστασία του νεογέννητου κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του.

Ο κοκκύτης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για τα μικρά βρέφη, στα οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές. Γι’ αυτό ο εμβολιασμός της εγκύου αποτελεί σημαντικό μέτρο προστασίας του παιδιού πριν ακόμη γεννηθεί.

Η έλλειψη του συγκεκριμένου εμβολίου αποκτά, συνεπώς, ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι διαθέσιμες ποσότητες πρέπει πλέον να κατανέμονται με αυστηρά κριτήρια.

Η κατάσταση αποτυπώνεται σε γραπτή ενημέρωση που απέστειλε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) προς τους προσωπικούς γατρούς ενηλίκων, τους παιδίατρους και τους γυναικολόγους του ΓεΣΥ.

Η ενημέρωση, στάλθηκε έπειτα από οδηγίες του υπουργείου Υγείας, (στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι εμβολιασμοί), για τη διαχείριση της έλλειψης.

Αποκλειστικά για τις εγκύους οι διαθέσιμες δόσεις

Η σημαντικότερη απόφαση αφορά την απόλυτη προτεραιότητα που δίνεται στον εμβολιασμό των εγκύων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ενημέρωση του ΟΑΥ, «η διάθεση των εν λόγω εμβολίων θα γίνεται μόνο στους προσωπικούς γιατρούς ενηλίκων για τον εμβολιασμό των εγκύων, αποκλειστικά».

Μάλιστα, προσωρινά δεν περιλαμβάνονται στις ομάδες προτεραιότητας ούτε οι σύζυγοι, οι σύντροφοι ή άλλα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, ο ΟΑΥ διευκρινίζει ότι, «στην παρούσα φάση το οικογενειακό περιβάλλον, (συμπεριλαμβανομένου του συζύγου/συντρόφου), δεν συγκαταλέγεται στα άτομα προτεραιότητας εμβολιασμού».

Ο ΟΑΥ σημειώνει ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση εάν τροποποιηθούν οι περιορισμοί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο ΟΑΥ από την αρμόδια εταιρεία εξασφάλισης αποθεμάτων και τη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του υπουργείου Υγείας, «η αποκατάσταση της έλλειψης τοποθετείται χρονικά στην τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2026».