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Τη διάθεση 10.000 δόσεων αντιγριπικών εμβολίων στα ιδιωτικά φαρμακεία εντός των επόμενων δύο εβδομάδων επιβεβαιώνει επίσημη γραπτή ενημέρωση, η οποία στάλθηκε σήμερα από το υπουργείο Υγείας στους φαρμακοποιούς.

Σύμφωνα με την επιστολή, που στάλθηκε στον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο, έχει εγκριθεί η διάθεση συνολικά 10.000 δόσεων του αντιγριπικού εμβολίου Vaxigrip TIV, μέσω της τοπικής αντιπροσώπου της Sanofi.

Όπως διευκρινίζεται, οι συγκεκριμένες ποσότητες έχουν εξασφαλιστεί από το υπουργείο Υγείας και αναμένεται να είναι διαθέσιμες εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Για την υποβολή και διεκπεραίωση των σχετικών παραγγελιών, οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί καλούνται να απευθύνονται απευθείας στον τοπικό αντιπρόσωπο.

Η επίσημη ενημέρωση έρχεται μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε πριν από μια ακριβώς εβδομάδα στην ιδιωτική φαρμακευτική αγορά από την ακύρωση παραγγελιών χιλιάδων δόσεων Influvac της Viatris για την περίοδο 2026–2027.

Η διάθεση των 10.000 δόσεων Vaxigrip αποτελεί εναλλακτική διευθέτηση για την κάλυψη μέρους των αναγκών των ιδιωτικών φαρμακείων.

Αναμένει τις 110.000 δόσεις και το Δημόσιο

Σε εκκρεμότητα παραμένει, παράλληλα, η άφιξη των 110.000 δόσεων Vaxigrip που έχει παραγγείλει το Υπουργείο Υγείας για τις ανάγκες του δημόσιου τομέα.

Το περασμένο Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, είχε δηλώσει ότι οι συγκεκριμένες ποσότητες είχαν ήδη αποδεσμευτεί από το εργοστάσιο παραγωγής και αναμένονταν στην Κύπρο εντός δύο εβδομάδων.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη παραλάβει 60.000 δόσεις Efluelda, του ενισχυμένου αντιγριπικού εμβολίου που προορίζεται για μεγαλύτερες ηλικίες.

Προβλήματα εφοδιασμού και στην Ευρώπη

Η κατάσταση στην Κύπρο δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, καθώς η φετινή περίοδος αντιγριπικού εμβολιασμού συνοδεύεται από καθυστερήσεις και αναπροσαρμογές στον εφοδιασμό αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.

Στη Βουλγαρία, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος ανακοίνωσε στις 15 Οκτωβρίου, επικαλούμενος ενημέρωση της Viatris, ότι το Influvac δεν θα διατεθεί στην ιδιωτική φαρμακευτική αγορά κατά τη φετινή περίοδο, με τις διαθέσιμες ποσότητες να κατευθύνονται στα εθνικά εμβολιαστικά προγράμματα.

Στην Αυστρία, καθυστερήσεις στην προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων Influvac έχουν οδηγήσει σε αναπροσαρμογές του εμβολιαστικού σχεδιασμού, ενώ σε ορισμένες περιοχές έχουν επηρεαστεί προγραμματισμένες δράσεις εμβολιασμού.

Στη Σλοβενία, το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας μετέθεσε την έναρξη του αντιγριπικού εμβολιασμού από τις 20 Οκτωβρίου στις 2 Νοεμβρίου, λόγω καθυστερήσεων στην παράδοση εμβολίων.

Στην Ολλανδία, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις έχουν επηρεάσει τον προγραμματισμό του εθνικού εμβολιασμού και την αποστολή ποσοτήτων προς τους οικογενειακούς γιατρούς.

Στη Σουηδία, περιφερειακές υγειονομικές αρχές έχουν τροποποιήσει τα χρονοδιαγράμματα εμβολιασμού για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και εργαζομένους στον τομέα της υγείας, δίνοντας προτεραιότητα στους περισσότερο ευάλωτους πολίτες.

Αντίστοιχες δυσκολίες σε συγκεκριμένα προϊόντα ή κανάλια διάθεσης έχουν καταγραφεί στην Ιρλανδία, στη Γερμανία, στη Νορβηγία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η εικόνα, πάντως, δεν είναι ομοιόμορφη. Σε ορισμένες χώρες οι αρχές έχουν εξασφαλίσει εναλλακτικές προμήθειες, ενώ σε άλλες οι καθυστερήσεις αφορούν συγκεκριμένα σκευάσματα και όχι το σύνολο του εμβολιαστικού προγράμματος.