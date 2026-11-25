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Τουλάχιστον 30 νεκροί και 15 τραυματίες είναι ο απολογισμός της έκρηξης βυτιοφόρου που μετέφερε πετρελαιοειδή στην Αίγυπτο. Το όχημα ανετράπη και στη συνέχεια εξερράγη σε περιφερειακό αυτοκινητόδρομο στην περιοχή της Γκίζας, κοντά στο Κάιρο.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Αιγύπτου, από την ανατροπή του βυτιοφόρου προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε σε παρακείμενα οχήματα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αλ Ουαράκ, πάνω από τη σήραγγα 10 του περιφερειακού αυτοκινητοδρόμου του Καΐρου, σε μία από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές της ευρύτερης αιγυπτιακής πρωτεύουσας.

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Terrifying scenes emerge from Cairo’s Ring Road, Egypt, after a truck carrying petroleum products overturned while turning, triggering a massive explosion and fire that spread to several nearby vehicles.



The death toll has now risen to more than 30, according to the Health… pic.twitter.com/p1D3hdBt4K November 25, 2026

Η έκταση της πυρκαγιάς προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αιγυπτιακών Αρχών, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να αναπτύσσονται στο σημείο.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης – Κινητοποιήθηκαν 39 ασθενοφόρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου κινητοποίησε συνολικά 39 ασθενοφόρα για τη διακομιδή των θυμάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες.

BREAKING | Egypt’s Health Ministry confirms at least 21 dead and 15 injured after a vehicle carrying petroleum products overturned and caught fire in Giza. pic.twitter.com/J62DUnB7HT November 25, 2026

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τρία νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Ο υπουργός Υγείας της Αιγύπτου, Χάλεντ Αμπντέλ Γκαφάρ, έδωσε εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα τα νοσοκομεία της περιοχής, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προέκυψαν από το πολύνεκρο δυστύχημα.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε η αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνος για την υποστήριξη των πληγέντων, ενώ τα υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της ανατροπής του βυτιοφόρου

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός του βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ούτε τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του.

Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των οχημάτων που επλήγησαν από την πυρκαγιά, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των 15 τραυματιών.

Οι αιγυπτιακές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος, με τον επίσημο απολογισμό να ανέρχεται μέχρι στιγμής σε τουλάχιστον 30 νεκρούς και 15 τραυματίες.

protothema.gr