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Μετά από πρόταση που υπέβαλε ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο δέσμη συμπληρωματικών μέτρων συνολικού ύψους €700.000, τα οποία στοχεύουν στην πλήρη αποκατάσταση των δικτύων υδροδότησης και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των τοπικών Αρχών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Η απόφαση αφορά την έγκριση πρόσθετων μέτρων για την αποκατάσταση και ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης και άρδευσης των κοινοτήτων που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2025.

Η νέα κυβερνητική απόφαση χωρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες παρέμβασης:

Μόνιμα έργα υπογειοποίησης (€200.000): Εγκρίθηκε η πλήρης κρατική χρηματοδότηση για την υλοποίηση μόνιμων εργασιών αποκατάστασης και υπογειοποίησης των δικτύων υδροδότησης σε τέσσερις πυρόπληκτες κοινότητες: Άρσος, Κυβίδες, Σούνι – Ζανατζιά, Ποταμιού. Στόχος του έργου είναι η οριστική επίλυση των προβλημάτων υδροδότησης, η εξάλειψη του κινδύνου νέων βλαβών από μελλοντικές πυρκαγιές και η διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής νερού στους κατοίκους.

Επαναπροκήρυξη του σχεδίου χορηγιών για ηλεκτρογεννήτριες (€500.000): Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επαναπροκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρογεννητριών σε υποδομές ύδρευσης και άρδευσης. Παράλληλα, το σχέδιο διευρύνεται για να καλύψει και την αγορά ρυμουλκούμενων βάσεων μεταφοράς, επιτρέποντας την ταχεία μετακίνηση των γεννητριών εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Για τη διασφάλιση της δίκαιης κατανομής των πόρων, τα ποσοστά της κρατικής χορηγίας καθορίζονται ως εξής: 100% χρηματοδότηση για την προμήθεια/ εγκατάσταση ηλεκτρογεννητριών σε υποδομές ύδρευσης και άρδευσης στις κοινότητες που έχουν χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτες από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2025. Για την αγορά ρυμουλκούμενων βάσεων μεταφοράς για τις γεννήτριες των πυρόπληκτων κοινοτήτων.

80% χρηματοδότηση για την προμήθεια/ εγκατάσταση ηλεκτρογεννητριών σε υποδομές ύδρευσης μη πυρόπληκτων κοινοτήτων ή Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων και για την αγορά ρυμουλκούμενων βάσεων μεταφοράς στις μη πυρόπληκτες περιοχές.

Τον συντονισμό, την προκήρυξη, την αξιολόγηση και την υλοποίηση του Σχεδίου αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ).

Όπως καθορίζεται στην απόφαση, οι τοπικές Αρχές και οι δικαιούχοι φορείς θα έχουν την ευθύνη για την ετοιμασία των τεχνικών μελετών, την προμήθεια και τη συντήρηση του εξοπλισμού, ενώ τα λειτουργικά έξοδα (καύσιμα και συντήρηση) θα βαρύνουν τους ίδιους τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, η χθεσινή απόφαση έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αποκατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2025. Μέχρι σήμερα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει διαθέσει ήδη €1.281.630 για τις πληγείσες περιοχές, τα οποία αναλύονται ως εξής:

➧ €484.351 για κατασκευή συστημάτων συγκράτησης φερτών υλικών (Gabions) για αντιπλημμυρική προστασία και προστασία του φράγματος Κούρη.

➧ €296.639 για άμεσες αποκαταστάσεις υποδομών ύδρευσης/άρδευσης και υπερωρίες προσωπικού.

➧ €500.640 για τον πρώτο κύκλο του Σχεδίου Χορηγιών ηλεκτρογεννητριών.

Με τη νέα έγκριση των €700.000 από εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού του ΤΑΥ για το 2026, η Πολιτεία επιβεβαιώνει στην πράξη τη βούλησή της να καταστήσει τις ορεινές κοινότητες ανθεκτικές απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Όπως αναφέρεται σχετικά με την πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, αυτή θα συμβάλει στην οριστική και ανθεκτικότερη αποκατάσταση των ζημιών στα δίκτυα υδροδότησης των πυρόπληκτων κοινοτήτων, περιορίζοντας τον κίνδυνο νέων βλαβών και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή νερού.