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Σε επεισόδια εξελίχθηκε συγκέντρωση περίπου 300 διαδηλωτών έξω από νοσοκομείο του Μπρονξ, όπου νοσηλεύεται άνδρας που τραυματίστηκε στον λαιμό από πυρά πράκτορα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).

Το περιστατικό είχε σημειωθεί λίγες ώρες νωρίτερα, όταν ομοσπονδιακοί πράκτορες επιχείρησαν να συλλάβουν τον άνδρα ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του μαζί με ένα παιδί πέντε ετών, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε. Ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι χαρακτήρισε την κατάσταση απαράδεκτη και ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο, προκειμένου να ζητήσει από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον τερματισμό των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη.

Επεισόδια έξω από το νοσοκομείο, «θέλουμε την ICE έξω από τους δρόμους μας»

Περίπου 300 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης έξω από το NewYork-Presbyterian Allen Hospital, όπου είχε μεταφερθεί ο τραυματίας, διαμαρτυρόμενοι για τη χρήση πυροβόλου όπλου από πράκτορα της ICE.

Protesters are now chasing ice out of nyc. pic.twitter.com/w3QeQWHAJC October 8, 2026

Η συγκέντρωση εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση με αστυνομικούς του NYPD, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή, καθώς οι διαδηλωτές απαιτούσαν να σταματήσουν οι επιχειρήσεις της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη.

«Θέλουμε την ICE έξω από τους δρόμους μας. Χωρίς δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ειρήνη», φώναζαν οι συγκεντρωμένοι.

Reporter on ICE shooting in Marble Hill NYC: He was shot while inside his vehicle. The NYPD says he's now at a hospital. When we showed up there was a rush of ICE officers. Then they all left in a hurry suddenly. pic.twitter.com/FRGxVf1fqA — FactPost (@factpostnews) October 9, 2026

Ανάμεσα στα συνθήματα που ακούστηκαν ήταν και το «Από την Παλαιστίνη μέχρι το Μεξικό, όλα αυτά τα τείχη πρέπει να πέσουν».

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ενώ παρέμεναν αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες του πυροβολισμού και ιδιαίτερα για την παρουσία του ανηλίκου στο αυτοκίνητο. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των επεισοδίων ή για ενδεχόμενες συλλήψεις διαδηλωτών.

Οι πυροβολισμοί στο Μαρμπλ Χιλ και το παιδί στο αυτοκίνητο

Το περιστατικό που πυροδότησε τις αντιδράσεις σημειώθηκε περίπου στις 16:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Κύπρου), στη γειτονιά Μαρμπλ Χιλ, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE για τη σύλληψη υπηκόου της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στόχος των πρακτόρων ήταν ένας άνδρας που διέμενε παράτυπα στις ΗΠΑ και είχε καταδικαστεί επανειλημμένα από τη Δικαιοσύνη.

Footage moments after ICE SHOOTING today in NYC ‼️ https://t.co/GJhpKWHEMK pic.twitter.com/nj8vnvp2Oa — Breaking X (@BreakingXAlerts) October 8, 2026

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας πράκτορας έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντας τον άνδρα. Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες του παρείχαν αμέσως βοήθεια, προτού διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο τραυματίας δέχθηκε σφαίρα στον λαιμό και επέζησε.

Διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες της επέμβασης παρουσίασε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πράκτορες τον περικύκλωσαν ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με ένα παιδί πέντε ετών, προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα», ανέφερε ο Μαμντάνι σε ανάρτησή του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωσή του, το παιδί δεν τραυματίστηκε.

This afternoon in Marble Hill, a New Yorker was shot by an ICE agent in a residential neighborhood. Early reports indicate agents surrounded him and a 5-year-old child in his car before firing multiple rounds. We believe the child was physically unharmed.



This is an… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 8, 2026

Παραμένει αδιευκρίνιστο τι ακριβώς προηγήθηκε της χρήσης του όπλου από τον πράκτορα, καθώς οι δύο πλευρές δεν έχουν δώσει ταυτόσημη περιγραφή του περιστατικού.

Ο Μαμντάνι ζητά από τον Τραμπ να σταματήσει τις επιχειρήσεις της ICE

Ο δήμαρχος καταδίκασε τον πυροβολισμό, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «απαράδεκτη και εξαιρετικά σοβαρή».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να θέσει το ζήτημα της δράσης των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Νέα Υόρκη.

«Όταν μιλήσουμε, θα ζητήσω να βάλει τέλος σε όλες τις επιχειρήσεις ελέγχου της μετανάστευσης που διεξάγονται από την ICE στην πόλη μας», δήλωσε.

Ο Μαμντάνι εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει την αντιπαράθεσή του με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις της υπηρεσίας προκαλούν φόβο στις τοπικές κοινότητες.

«Δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια ενώ πράκτορες της ICE τρομοκρατούν τις κοινότητές μας», υπογράμμισε.

Οι δηλώσεις του εντάσσονται στην ευρύτερη διαφωνία της δημοτικής αρχής με τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έχει αυξήσει τις επιχειρήσεις εντοπισμού και σύλληψης παράτυπων μεταναστών.

Το DHS συνδέει τον τραυματία με τη συμμορία Trinitarios

Από την πλευρά του, το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι ο άνδρας που επιχείρησαν να συλλάβουν οι πράκτορες είχε βεβαρημένο ποινικό παρελθόν και φέρεται να σχετιζόταν με τη συμμορία Trinitarios.

Σύμφωνα με το DHS, πρόκειται για την ίδια εγκληματική οργάνωση μέλη της οποίας είχαν πυροβολήσει και τραυματίσει πράκτορα της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) το προηγούμενο έτος.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι ο άνδρας είχε συλληφθεί από την αστυνομία της Νέας Υόρκης στις 7 Δεκεμβρίου 2023, αλλά αφέθηκε ελεύθερος λίγες ημέρες αργότερα.

Σε ιδιαίτερα επικριτική ανακοίνωση, το DHS απέδωσε την απελευθέρωσή του στις πολιτικές προστασίας μεταναστών που εφαρμόζουν οι Δημοκρατικοί, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές Αμερικανών πολιτών.

On October 8, at approximately 4:00 PM ET, ICE officers were conducting a targeted enforcement operation in the Bronx, New York, to arrest a criminal illegal alien from the Dominican Republic with a prior criminal conviction for grand larceny, and multiple prior arrests for… — Homeland Security (@DHSgov) October 9, 2026

Οι ισχυρισμοί περί σχέσεων του τραυματία με τη συγκεκριμένη συμμορία δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η Χόκουλ ζητά πλήρη διαφάνεια, παρέμβαση και από οργανώσεις μεταναστών

Στις αντιδράσεις προστέθηκε και η κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, η οποία ζήτησε από τις ομοσπονδιακές αρχές να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες της επιχείρησης.

«Αναμένουμε από τις ομοσπονδιακές αρχές να δώσουν πλήρη και απολύτως διαφανή εξήγηση για τις περιστάσεις αυτού του περιστατικού», ανέφερε σε δημόσια τοποθέτησή της.

I’ve been briefed on this afternoon’s shooting involving federal law enforcement agents in the Bronx.



We expect federal authorities to provide a full and transparent accounting of the circumstances surrounding this incident.



New Yorkers deserve to know exactly what happened and… — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) October 8, 2026

Παράλληλα, η New York Immigration Coalition, οργάνωση που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μεταναστών, καταδίκασε τη χρήση ένοπλης βίας από πράκτορα της ICE.

Σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε το περιστατικό ακόμη ένα παράδειγμα της βίας που, όπως υποστηρίζει, ασκεί η ομοσπονδιακή υπηρεσία στις κοινότητες μεταναστών.

Η οργάνωση ζήτησε άμεση έρευνα, δημοσιοποίηση του υλικού από τις κάμερες σώματος των πρακτόρων και απόδοση ευθυνών, εφόσον διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση δυσανάλογης βίας.

Στη διερεύνηση του πυροβολισμού συμμετέχει και το FBI, το οποίο έστειλε ομάδα συλλογής και εξέτασης αποδεικτικών στοιχείων. Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης διευκρίνισε ότι οι δικοί του αστυνομικοί δεν συμμετείχαν στην επιχείρηση της ICE κατά την οποία τραυματίστηκε ο άνδρας.

New Yorkers protesting ICE chant “quit your job!” to NYPD as they remain outside of New York Presbyterian Hospital following the ICE shooting. pic.twitter.com/3wowgcO1Zg — Dean_Moses (@Dean_Moses) October 9, 2026

Πάνω από 5.500 συλλήψεις από την ICE στην περιοχή της Νέας Υόρκης

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης ανάμεσα στη δημοτική αρχή και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τη μεταναστευτική πολιτική.

Η Νέα Υόρκη, παραδοσιακό προπύργιο των Δημοκρατικών, έχει περιορίσει σημαντικά τη συνεργασία των τοπικών αρχών με την ICE. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις της υπηρεσίας έχουν ενταθεί μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025.

Σύμφωνα με δημοτικό έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε τον Μάιο, από τις 20 Ιανουαρίου 2025 έως τις 10 Μαρτίου 2026, οι πράκτορες της ICE είχαν πραγματοποιήσει 5.567 συλλήψεις στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης.

Η αύξηση της δραστηριότητας της υπηρεσίας έχει προκαλέσει επανειλημμένες κινητοποιήσεις, με οργανώσεις μεταναστών και τοπικούς αξιωματούχους να καταγγέλλουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά τις επιχειρήσεις.

Μετά τον πυροβολισμό στο Μαρμπλ Χιλ και τα επεισόδια έξω από το νοσοκομείο, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται πλέον η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες ένας ομοσπονδιακός πράκτορας άνοιξε πυρ εναντίον άνδρα που βρισκόταν σε αυτοκίνητο μαζί με ένα πεντάχρονο παιδί.

protothema.gr