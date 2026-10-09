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Και δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία με πανεπιστημιακές κλινικές. Εκπαίδευση ειδικευόμενων γιατρών και στον ΟΚΥπΥ και στον ιδιωτικό τομέα. Μοναδική και απαραίτητη προϋπόθεση: Το κάθε εμπλεκόμενο νοσοκομείο, να πληροί όλες τις προϋποθέσεις και κριτήρια που θα ορίζει ο νόμος.

Οι ευθύνες, οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι θα είναι διακριτοί μεταξύ κλινικών και ακαδημαϊκών γιατρών, όπως διακριτοί και ξεκάθαροι θα είναι και οι ρόλοι νοσοκομείων και ιατρικών σχολών.

Οι ασθενείς θα έχουν ρόλο στη λήψη αποφάσεων και λόγο στη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, με δικαίωμα, μάλιστα, για άρνηση ή διακοπή μιας διαδικασίας.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τις πανεπιστημιακές κλινικές, με τις επτά συνολικά αλλαγές στις οποίες προχώρησε ήδη το υπουργείο Υγείας και αναμένεται να τις καταθέσει εντός 24ώρων στη Βουλή, ξεκαθαρίζει σε μεγάλο βαθμό το σκηνικό.

Ταυτόχρονα, απαντά και στις ανησυχίες του ιδιωτικού, κυρίως, τομέα, βάζοντας, παράλληλα, τέλος και στις συζητήσεις μεταξύ εμπλεκομένων για το κατά πόσον δημόσιος και ιδιωτικός τομέας θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης.

Τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στη λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών, αλλά και στην εκπαίδευση για ιατρικές ειδικότητες, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ξεκαθάρισε ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, κατά τη χθεσινή συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στην επιτροπή Υγείας της Βουλής.

Για την εκπαίδευση ειδικευόμενων γιατρών, είπε ο υπουργός Υγείας, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και της διακρατικής συμφωνίας με την Ελλάδα, με τον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, ωστόσο, να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για νέες αλλαγές, λέγοντας ότι «μια μελλοντική αλλαγή της συμφωνίας που σήμερα υπάρχει με την Ελλάδα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να συζητηθεί κατά τρόπο με τον οποίο δεν θα είναι στη συνέχεια απαραίτητη η τροποποίηση της νομοθεσίας».

Το ζήτημα τέθηκε με ιδιαίτερη έμφαση από τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, Μάριο Καραϊσκάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι οι σημερινές πρόνοιες του νομοσχεδίου, παρά την αναγνώριση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα, οδηγούν ουσιαστικά στον αποκλεισμό των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων ακόμη και από την προπτυχιακή πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, Πέτρος Αγαθαγγέλου, τάχθηκε υπέρ κοινών, αυστηρών και αντικειμενικών κριτηρίων για δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, συνδέοντας τη μεταρρύθμιση με την αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης και την προοπτική μεγαλύτερης αυτονομίας της Κύπρου στην εκπαίδευση για ειδικότητες.

Ο κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γιώργος Χατζηγεωργίου, υποστήριξε την ανάγκη ψήφισης της νομοθεσίας, επισημαίνοντας ότι το κράτος καθυστέρησε να ρυθμίσει την κλινική εκπαίδευση μετά την έναρξη λειτουργίας των ιατρικών σχολών. Διευκρίνισε ότι δεν αντιτίθεται στη συμμετοχή ιδιωτικών πανεπιστημίων ή νοσηλευτηρίων, επέμεινε όμως, ότι δεν πρέπει να μειωθούν τα κριτήρια ποιότητας για τον χαρακτηρισμό μιας δομής ως πανεπιστημιακής κλινικής ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Ειδικότερα, εξέφρασε αντίθεση σε παλαιότερη εισήγηση για αφαίρεση της απαίτησης ύπαρξης Τμήματος Επειγόντων από πανεπιστημιακό νοσηλευτήριο.

Οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ιατρικών σχολών χαιρέτισαν την προώθηση του νομοσχεδίου ενημερώνοντας ότι δεν έχουν σχόλια επί των αλλαγών στις οποίες προχωρεί το υπουργείο Υγείας.

Συνεχίζουν να διαφωνούν οι νοσοκομειακοί γιατροί

Σημαντικές επιφυλάξεις διατύπωσαν, όπως ήταν αναμενόμενο, οι εκπρόσωποι των γιατρών των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ξεκαθαρίζοντας, πάντως, ότι δεν αντιτίθενται στη δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών.

Ο πρόεδρος του Κλάδου Ιατρών της ΠΑΣΥΔΥ, Μωυσής Λάμπρου, προειδοποίησε ότι οι γενικές αρχές του νομοσχεδίου δεν αρκούν για την αντιμετώπιση των καθημερινών λειτουργικών προβλημάτων. Έθεσε ζητήματα διοίκησης, κατανομής αρμοδιοτήτων, στελέχωσης, αμοιβών για το εκπαιδευτικό έργο, οικονομικής βιωσιμότητας και σύνθεσης της Μικτής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Παράλληλα, διαφώνησε με την ένταξη του ζητήματος της εκπαίδευσης ειδικευόμενων από ιδιωτικά νοσηλευτήρια στο ίδιο νομοσχέδιο, θεωρώντας ότι πρόκειται για χωριστή διαδικασία που δεν πρέπει να καθυστερήσει τη θεσμοθέτηση των πανεπιστημιακών κλινικών.

Ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρης Κούμας, προειδοποίησε ότι ο πανεπιστημιακός χαρακτηρισμός δεν αρκεί από μόνος του για να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών, εάν δεν συνοδεύεται από πραγματική ενίσχυση των νοσοκομείων.

Λόγος και ρόλος στους ασθενείς

Από πλευράς των ασθενών, ο Συνήγορος του Ασθενούς, Μάριος Χαραλαμπίδης, ζήτησε κατοχύρωση της συναίνεσης των ασθενών για τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση ή και σε ερευνητικά προγράμματα αλλά και του δικαιώματος ανάκλησής της.

Ο επίτιμος πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Μάριος Κουλούμας, ζήτησε «ένα πραγματικά ασθενοκεντρικό πλαίσιο, χωρίς συμβιβασμούς που θα υποβαθμίζουν την ποιότητα της περίθαλψης».

Ο Υπουργός σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις αυτές ανέφερε ότι: «Προβλέπεται ενημέρωση και συναίνεση στο πλαίσιο της κλινικής εκπαίδευσης, προστασία της ιδιωτικότητας και δυνατότητα άρνησης συμμετοχής χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση στην ποιότητα ή τη συνέχεια της φροντίδας». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι οργανωμένοι ασθενείς θα συμμετέχουν και στην μικτή επιτροπή που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του νόμου.

Η συνέχεια θα φανεί στα υπομνήματα

Η χθεσινή συνεδρίαση διεξήχθη σε ήπιους τόνους χωρίς να διαφαίνεται διάθεση για συγκρούσεις. Βεβαίως, οι συμμετέχοντες επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των αλλαγών στις οποίες προχωρεί το υπουργείο Υγείας, όταν έχουν στα χέρια τους το επικαιροποιημένο κείμενο του νομοσχεδίου. Με αυτά τα δεδομένα και όπως λέχθηκε στην κατάληξη της συνεδρίασης, το επόμενο βήμα για το νομοσχέδιο είναι η αποστολή του αναθεωρημένου κειμένου στη Βουλή και στους εμπλεκόμενους φορείς. Θα ακολουθήσει περίοδος περίπου επτά έως δέκα ημερών για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων, προτού η επιτροπή Υγείας προχωρήσει στην κατ’ άρθρον εξέταση. Στόχος είναι η συζήτηση να αρχίσει στις 29 Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεμβρίου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια.

Αλλαγή στο νομοσχέδιο για τις αμοιβές των ειδικευόμενων γιατρών

Αλλαγή στο νομοσχέδιο για τις πανεπιστημιακές κλινικές, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα της αμοιβής των ειδικευόμενων γιατρών για τη διδασκαλία φοιτητών Ιατρικής, προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας.

Το θέμα έθεσε η εκπρόσωπος της Συντεχνίας Ειδικευόμενων και Άλλων Νέων Ιατρών Κύπρου, Θεοδώρα Ποζώτου, υπογραμμίζοντας ότι οι ειδικευόμενοι είναι εργαζόμενοι γιατροί, οι οποίοι προσφέρουν καθημερινά κλινικές υπηρεσίες και δεν πρέπει να αναλαμβάνουν πρόσθετο εκπαιδευτικό έργο χωρίς αντίστοιχη αμοιβή.

Απαντώντας στην παρέμβασή της, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα.

Η κ. Ποζώτου ζήτησε, επίσης, σαφή κατοχύρωση του ρόλου των ειδικευόμενων στις πανεπιστημιακές κλινικές, καθορισμό των εργασιακών τους όρων και ξεκαθάρισμα της ιατρικής τους ευθύνης. Όπως επισήμανε, παρότι είναι γιατροί, βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία απόκτησης ειδικότητας και η ευθύνη τους δεν μπορεί να εξισώνεται αυτομάτως με εκείνη των ειδικών γιατρών.

Παράλληλα, εισηγήθηκε να περιληφθεί ρητή πρόνοια για την υποχρέωση των πανεπιστημιακών κλινικών να εκπαιδεύουν και τους ειδικευόμενους, πέραν των φοιτητών Ιατρικής.

Αναφερόμενη στη διακρατική συμφωνία με την Ελλάδα, υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη αυτονομία της Κύπρου στην εκπαίδευση για ιατρικές ειδικότητες είναι επιθυμητή, αλλά προϋποθέτει κατάλληλες εκπαιδευτικές δομές, επαρκείς εκπαιδευτές και αξιόπιστη αξιολόγηση, χωρίς βεβιασμένες αποφάσεις.