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Στους 53.152 ανήλθαν οι κρατικοί υπάλληλοι στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 2026, αυξημένοι κατά 622 άτομα ή 1,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Την αύξηση οδήγησαν η Εκπαιδευτική Υπηρεσία και οι Δυνάμεις Ασφαλείας, ενώ στη Δημόσια Υπηρεσία το προσωπικό μειώθηκε.

Η απασχόληση στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 4%, φτάνοντας τα 16.485 άτομα, έναντι 15.853 τον Σεπτέμβριο του 2025. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας οι εργαζόμενοι ανήλθαν σε 13.855, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 2%.

Αντίθετα, το προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας περιορίστηκε στα 22.812 άτομα, με μείωση 1,2%, από 23.098 έναν χρόνο προηγουμένως.

Αύξηση 0,4% στο εννεάμηνο

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, ο μέσος αριθμός των κρατικών υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ανά υπηρεσία, η απασχόληση στην εκπαίδευση ενισχύθηκε κατά 2,3% και στις Δυνάμεις Ασφαλείας κατά 0,5%. Στη Δημόσια Υπηρεσία καταγράφηκε μείωση 1%.

Περισσότεροι μόνιμοι, λιγότεροι συμβασιούχοι

Η αύξηση της κρατικής απασχόλησης τον Σεπτέμβριο συνοδεύτηκε από ενίσχυση του μόνιμου προσωπικού και υποχώρηση στις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων.

Οι μόνιμοι κρατικοί υπάλληλοι αυξήθηκαν κατά 3,2%, στους 33.893, από 32.832 τον Σεπτέμβριο του 2025. Αντίθετα, οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου (ΕΟΧ) μειώθηκαν κατά 9,1%, στους 3.161, έναντι 3.476 έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου (ΕΑΧ) υποχώρησαν κατά 1%, στους 9.421, ενώ το ωρομίσθιο προσωπικό μειώθηκε κατά 0,5%, στα 6.677 άτομα.

Άνοδος 8,1% στο μόνιμο προσωπικό της εκπαίδευσης

Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, η αύξηση της απασχόλησης συνδέθηκε κυρίως με την ενίσχυση του μόνιμου προσωπικού. Οι μόνιμοι αυξήθηκαν κατά 8,1%, στους 13.454, από 12.441 τον Σεπτέμβριο του 2025.

Την ίδια περίοδο, οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στην εκπαίδευση μειώθηκαν κατά 14,3%, στους 1.000, και οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου κατά 10,2%, στους 1.885.

Στις Δυνάμεις Ασφαλείας, το ωρομίσθιο προσωπικό αυξήθηκε κατά 13%, από 752 σε 850 άτομα. Αντίθετα, οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου περιορίστηκαν από 87 σε δύο, σημειώνοντας πτώση 97,7%.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Στατιστικής Υπηρεσίας, η συγκεκριμένη μείωση αποδίδεται κυρίως στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου από τον Αύγουστο του 2025.