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Την ώρα που το Υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται στην κατάργηση των διατμηματικών προαγωγών, οι οποίες εφαρμόζονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) φαίνεται πως έχει ενστάσεις.

Παρόλο που δεν τοποθετείται ανοιχτά για το ενδεχόμενο κατάργησης του νέου θεσμού, στην Ετήσια Έκθεσή της για το 2025 υποστηρίζει πως είναι θετικές οι πρώτες εντυπώσεις, καθώς το 70% των υποψηφίων προήχθη βάσει των επιδόσεων και των ικανοτήτων του. Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τις ανώτερες θέσεις στην κρατική μηχανή, καθώς η ΕΔΥ εφάρμοσε πλήρως τις διατάξεις της νομοθεσίας για την αξιολόγηση των υποψηφίων από εξεταστικά κέντρα.

Προς ενδοτμηματικές προαγωγές

Υπενθυμίζεται πως με τη διατμηματική προαγωγή ένας εργαζόμενος από μία υπηρεσία ή ένα υπουργείο μπορεί να διεκδικήσει προαγωγή στην κλίμακα Α13 σε άλλη υπηρεσία ή άλλο υπουργείο. Όσοι διεκδικούν θέσεις στην κλίμακα Α13 και άνω περνούν από εξετάσεις, όπως τεστ ικανοτήτων και γραπτές εξετάσεις στα εξεταστικά κέντρα, και στη συνέχεια από προφορική εξέταση ενώπιον της ΕΔΥ.

Στην πράξη, όπως υποστήριξε πολλές φορές η ΠΑΣΥΔΥ, οι διατμηματικές προαγωγές δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα στο Δημόσιο, καθώς, λόγω του νέου συστήματος, οι εργαζόμενοι που προήχθησαν δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της θέσης, εξαιτίας της έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης.

Το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του μικτού κλιμακίου, στο οποίο συμμετέχουν η ΠΑΣΥΔΥ, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΕΔΥ.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την κατάργηση των διατμηματικών προαγωγών, αυτές αναμένεται να αντικατασταθούν με ενδοτμηματικές προαγωγές. Δηλαδή, οι ενδοτμηματικές προαγωγές θα έχουν ως αντικείμενο τις νομοθεσίες και τη λειτουργία του εκάστοτε τμήματος, καθώς, με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα οι διατμηματικές προαγωγές, το ποσοστό βαρύτητας της προφορικής εξέτασης είναι υψηλό, ενώ με τις γενικές γραπτές εξετάσεις παραγνωρίζονται η εξειδίκευση και η επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.

ΕΔΥ: Επιλέγησαν οι καλύτεροι

Εκ διαμέτρου αντίθετη είναι η θέση της ΕΔΥ, η οποία τονίζει στην Ετήσια Έκθεσή της πως μέσω των διατμηματικών προαγωγών διαφάνηκε ότι στελέχη που απέδειξαν τις ικανότητές τους, ανεξαρτήτως αρχαιότητας, ηλικίας ή αν προέρχονται από τη δημόσια υπηρεσία ή τον ιδιωτικό τομέα, κατέκτησαν υψηλές θέσεις που διεκδίκησαν.

Παράλληλα, σημειώνει πως μέσω του νέου θεσμού των διατμηματικών προαγωγών δόθηκε η δυνατότητα σε υποψηφίους με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας, οι οποίοι είχαν υψηλές επιδόσεις κατά τη διαδικασία αξιολόγησης στο εξεταστικό κέντρο, να καταταγούν υψηλότερα και να επιλεγούν για διορισμό έναντι αρχαιότερων υποψηφίων.

Πάντως, από τις 49 θέσεις διατμηματικής προαγωγής που πληρώθηκαν, οι 34, που αντιστοιχούν στο 70%, καλύφθηκαν από υποψηφίους οι οποίοι δεν θα επιλέγονταν για προαγωγή με τα κριτήρια που ίσχυαν πριν από τη μεταρρύθμιση, όταν η αρχαιότητα είχε βαρύνουσα σημασία.

Ο πρόεδρος της ΕΔΥ, Γιώργος Παπαγεωργίου, ανέδειξε το συγκεκριμένο γεγονός ως ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τις 49 θέσεις διατμηματικής προαγωγής, μόνο έξι πληρώθηκαν από εργαζομένους εκτός της υπηρεσίας στην οποία υπάγεται η θέση, ενώ το 88% των θέσεων πληρώθηκε από εργαζομένους που ήδη υπηρετούσαν στην ίδια δομή θέσεων.

Σύμφωνα με την ΕΔΥ, το συγκεκριμένο εύρημα οφείλεται στο κριτήριο της εξειδικευμένης πείρας που περιλαμβάνουν τα σχέδια υπηρεσίας, γεγονός που δεν επιτρέπει τη διεκδίκηση θέσεων από εργαζομένους που δεν υπηρετούν στο τμήμα.

Υπερβολικές οι αντιδράσεις

Την ίδια ώρα, η ΕΔΥ χαρακτηρίζει ως υπερβολικές τις αντιδράσεις για την εισαγωγή και εξέταση ικανοτήτων στα εξεταστικά κέντρα, καθώς το ποσοστό επιτυχίας στα τεστ ήταν 80%.

Τέλος, η ΕΔΥ, απαντώντας στις επιφυλάξεις που διατυπώνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τονίζει πως τα μέχρι σήμερα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης κινείται προς την ορθή κατεύθυνση και αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

«Αναμφίβολα, η λειτουργία του νέου συστήματος θα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε τυχόν αδυναμίες ή σημεία που επιδέχονται βελτίωση να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Η ανάγκη όμως, για επιμέρους προσαρμογές και βελτιώσεις, δεν πρέπει να επισκιάζει τη γενικότερη, θετική εικόνα», καταλήγει.