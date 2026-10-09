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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης παρέλαβε σήμερα το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) από τον Πρόεδρο της ΕΔΥ κ. Γιώργο Παπαγεωργίου και τα μέλη της Επιτροπής.

Παραλαμβάνοντας την έκθεση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι σήμερα η συζήτηση με την ΕΔΥ αφορά, κυρίως, το «πώς μπορούμε να κάνουμε πιο αποτελεσματική τη Δημόσια Υπηρεσία προς όφελος του πολίτη στον οποίο είμαστε υπόλογοι».

Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν σαφώς περιθώρια βελτίωσης». Όπως είπε, «γίνεται μια σημαντική δουλειά, υπάρχουν, όμως, προβλήματα και προκλήσεις τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε μέσα από κοινή προσπάθεια και στο τέλος να ανταποκριθούμε σε αυτό που θέλει η κοινωνία, γιατί το βασικό ζητούμενο για όλους μας όσο καιρό, προσωρινά, υπηρετούμε μια θέση, είναι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της κοινωνίας».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΔΥ, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο έντονο και πραγματικό ενδιαφέρον, όπως είπε, του Προέδρου της Δημοκρατίας για την εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Πρόσθεσε ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για την αναδιάρθρωση της Δημόσιας Υπηρεσίας που ξεκίνησε ουσιαστικά σε πλήρη μορφή το 2024, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης σε διάφορους τομείς της Δημόσιας Υπηρεσίας.