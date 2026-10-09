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Το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος, οι αποζημιώσεις του ΓεΣΥ και η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού βρίσκονται στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) να ζητούν παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους.

Τα ζητήματα τέθηκαν κατά την ετήσια γενική συνέλευση του ΠΑΣΙΝ στη Λευκωσία, με τους εκπροσώπους των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων να επισημαίνουν ότι η βιώσιμη συμμετοχή τους στο ΓεΣΥ προϋποθέτει επαρκείς αποζημιώσεις και ισότιμους όρους λειτουργίας και ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων υγείας.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης, έθεσε ευθέως το θέμα των αποζημιώσεων, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να ανταποκρίνονται στο αυξανόμενο λειτουργικό κόστος των νοσηλευτηρίων. Παράλληλα, ζήτησε ένα δίκαιο και προβλέψιμο πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο να διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ, Μάριος Καραϊσκάκης, ο οποίος, παρουσιάζοντας τις δράσεις και τις παρεμβάσεις του Συνδέσμου, ανέδειξε τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ιδιωτικός τομέας της υγείας.

Σύμφωνα με τις θέσεις που διατυπώθηκαν, η οικονομική βιωσιμότητα των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση ενός ισχυρού ιδιωτικού τομέα στο ΓεΣΥ και, κατ’ επέκταση, για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασθενών.

Η έλλειψη νοσηλευτών περιορίζει την ανάπτυξη

Πέραν των οικονομικών ζητημάτων, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεχιζόμενη οξεία έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού.

Όπως ανέφερε ο κ. Καραϊσκάκης, οι ελλείψεις επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και περιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους.

Ο ΠΑΣΙΝ ζητά την άμεση λήψη ουσιαστικών και εφαρμόσιμων μέτρων από την Πολιτεία, ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημερινές ανάγκες, αλλά και να ενισχυθεί μακροπρόθεσμα το νοσηλευτικό δυναμικό της χώρας.

Στο ίδιο ζήτημα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της ΟΕΒ, επισημαίνοντας τις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας για την αντιμετώπιση της έλλειψης νοσηλευτών.

Στη συνέλευση απηύθυναν επίσης χαιρετισμούς οι πρόεδροι του ΟΑΥ και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών.