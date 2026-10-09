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Σε εξέλιξη βρίσκεται από το Υπουργείο Υγείας η αξιολόγηση δέκα συνολικά κέντρων αποκατάστασης, τα οποία, μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας, εξέφρασαν ενδιαφέρον για την αδειοδότησή τους.

Από τα δέκα κέντρα, τα τέσσερα είναι νοσοκομειακά (τρία στον ιδιωτικό τομέα και μια κρατική δομή) και προσφέρουν και σήμερα υπηρεσίες μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Τα υπόλοιπα έξι είναι ιδιωτικά, συνολικής δυναμικότητας περίπου 230 κλινών και αναμένουν ότι με την αδειοδότησή τους και εάν και εφόσον εξασφαλίσουν και τον απαιτούμενο αριθμό νοσηλευτών, ώστε να στελεχωθούν στη βάση των απαιτήσεων του νόμου, θα ενταχθούν στο Γενικό Σύστημα Υγείας, αφού βεβαίως προηγηθεί η απαραίτητη διαπραγμάτευση με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.

Σε ορισμένα κέντρα, από τα υπό αξιολόγηση κέντρα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιτόπιες επιθεωρήσεις, ενώ σε άλλα αυτές εκκρεμούν.

Η εξέταση των αιτήσεων γίνεται μέσω τεχνικής και επιστημονικής επιτροπής, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αδειοδότησή τους και η όλη διαδικασία αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

«Ακόμα και να αδειοδοτηθούν, πού θα βρούμε νοσηλευτές;»

Την ίδια ώρα, οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών κέντρων προειδοποιούν ότι η εξασφάλιση άδειας δεν σημαίνει αυτομάτως πως θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με την απαιτούμενη στελέχωση.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, Κώστας Ιουλιανός, δήλωσε στον «Φ» ότι «ακόμα και να αδειοδοτηθούν τα κέντρα είναι αμφίβολο εάν θα καταφέρουν να στελεχωθούν σωστά με νοσηλευτικό προσωπικό».

Όπως ανέφερε, παρά τις προσπάθειες αναζήτησης προσωπικού και τις απολαβές που προσφέρονται, οι ανάγκες δεν έχουν καταστεί δυνατόν να καλυφθούν.

«Έχουμε ψάξει για νοσηλευτές, οι μισθοί που προτείνουμε ξεπερνούν τις €2.000 κι όμως δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε τον αριθμό νοσηλευτών που χρειαζόμαστε», σημείωσε.

Το μέγεθος των αναγκών αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τη δυναμικότητα των ιδιωτικών κέντρων. Τα έξι κέντρα διαθέτουν συνολικά περίπου 230 κλίνες, για τη στελέχωση των οποίων υπολογίζεται ότι απαιτούνται περίπου 150 νοσηλευτές.

Πρόκειται για αριθμό που, όπως είπε ο κ. Ιουλιανός, «είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξασφαλιστεί υπό τις σημερινές συνθήκες στην αγορά εργασίας».

Ζητούν προώθηση των τροποποιήσεων στη Βουλή

Με αυτά τα δεδομένα «και με την αβεβαιότητα που σήμερα υπάρχει σε ό, τι αφορά τη λειτουργία μας στο πλαίσιο του νόμου αλλά και την ένταξη των κέντρων στο ΓεΣΥ», είπε ο Κώστας Ιουλιανός, «ο Σύνδεσμος Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας συντάσσεται με το Υπουργείο Υγείας και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για επίλυση του προβλήματος της έλλειψης νοσηλευτών».

Στη Βουλή, υπενθύμισε, «εκκρεμούν σχετικές τροποποιήσεις της νομοθεσίας και η ψήφισή τους θα βοηθήσει να διαχειριστούμε τις άμεσες ανάγκες χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα».

Αναφέρεται ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ανοίγουν τον δρόμο για εργοδότηση στην Κύπρο νοσηλευτών από τρίτες χώρες, υπό αυστηρές βεβαίως προϋποθέσεις και κριτήρια.

Περιμένει ο ΟΑΥ για την επέκταση του ΓεΣΥ

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης έχει ιδιαίτερη σημασία και για τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και κατ΄ επέκταση για το Γενικό Σύστημα Υγείας και τους δικαιούχους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο ΟΑΥ αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να διαμορφωθεί σαφής εικόνα για τα κέντρα που θα αδειοδοτηθούν, τον αριθμό των διαθέσιμων κλινών και το εύρος των υπηρεσιών που θα ενταχθούν στο Σύστημα.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα μέσω ΓεΣΥ οι πολίτες λαμβάνουν περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών αποκατάστασης με αποτέλεσμα να παρατηρούνται τεράστια κενά στην εξυπηρέτησή τους.