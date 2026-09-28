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Το 2027 επιθυμεί το Υπουργείο Οικονομικών να εφαρμοστεί το νέο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο, αλλά η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) εισηγείται όπως τεθεί σε εφαρμογή το 2028.

Η διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) Έλενα Αζίνα, μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, δήλωσε πως το Υπουργείο Οικονομικών επιθυμεί να εφαρμοστεί άμεσα το νέο σύστημα το 2027.

Εκπρόσωπος της ΕΔΥ, εξέφρασε αμφιβολίες για τον στόχο του Υπουργείου Οικονομικών για το 2027, επισημαίνοντας πως θα πρέπει να εφαρμοστεί το 2028. Όπως λέχθηκε από την ΕΔΥ, οι αλλαγές στο μηχανογραφικό σύστημα της ΕΔΥ αποτελούν την κύρια αιτία για να μην μπορεί να τεθεί σε άμεση εφαρμογή το νό σύστημα.

Μάλιστα, σε προηγούμενη συνεδρία αναφέρθηκε από την ΕΔΥ πως για τις αλλαγές στο μηχανογραφικό θα απαιτηθεί 12 με 18 μήνες.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, εξέφρασε τη λύπη της γιατί αντί να επιταχύνονται οι διαδικασίες στην Κύπρο, επιβραδύνονται. Μάλιστα, κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών και την ΕΔΥ να συναντηθούν για να βρουν κοινή φόρμουλα για την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης σημείωσε ότι, εάν το νομοσχέδιο δεν προχωρήσει εγκαίρως, ενδέχεται να χρειαστεί να διεξαχθούν οι επόμενες εξετάσεις, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, με το νέο σύστημα να τίθεται σε εφαρμογή σε μεταγενέστερο χρόνο.

Εκ μέρους του ΤΔΔΠ, αναφέρθηκε πως εάν δεν εφαρμοστεί το 2027 το νέο σύστημα προσλήψεων και εξετάσεων, οι κατάλογοι με τις θέσεις που θα ανοίξουν στο Δημόσιο είναι έτοιμοι και εάν χρειαστεί θα σταλθούν στη Βουλή.

Βάσει του υφιστάμενου νόμου, οι κατάλογοι θέσεων κατατίθενται στη Βουλή τέσσερις μήνες πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Συνεπώς, σε περίπτωση μη εξεύρεσης φόρμουλας για την εφαρμογή του νέου συστήματος το 2027, πριν το τέλος του χρόνου θα πρέπει να διεξαχθούν οι γραπτές κυβερνητικές εξετάσεις.

Με τα τρία νομοσχέδια που συζητούνται στη Βουλή, οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στο τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους. Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται τουλάχιστον δύο μήνες πριν για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της εξέτασης, καθώς και για την εξεταστέα ύλη.Μετά την υποβολή των αιτήσεων, θα δηλώνουν επίσης τη σειρά προτίμησής τους για τις θέσεις που επιθυμούν να διεκδικήσουν.