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Χαμηλές διελεύσεις πτητικών μέσων θα πραγματοποιηθούν πάνω από τη Λευκωσία την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 11:00, στο πλαίσιο των δοκιμαστικών για τη στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου, για την 66η επέτειο της Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς διευκρινίζει ότι οι διελεύσεις εντάσσονται στην προγραμματισμένη προετοιμασία για την παρέλαση και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το κοινό.