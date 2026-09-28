Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την ανάγκη επανατοποθέτησης του Κυπριακού ως προβλήματος εισβολής και κατοχής υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι η Τουρκία επιδιώκει όχι μόνο την παγίωση των τετελεσμένων, αλλά και την ολοκλήρωση της κατάληψης της Κύπρου.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα, από την εορτάζουσα Ιεροσταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα της Πάφου, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, «έχει αποσαφηνιστεί η θέση της Τουρκίας», η οποία, όπως είπε, ήταν πάντοτε καθαρή και σταθερή.

«Ο στόχος τους αποβλέπει όχι μόνο στην παγίωση των τετελεσμένων αλλά στην ολοκλήρωση της κατάληψης της Κύπρου», ανέφερε.

Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος αναφέρθηκε σε ανάγκη συσπείρωσης Ελλάδας, Κύπρου και αποδήμου ελληνισμού, καθώς και αξιοποίησης των διεθνών συμμαχιών, προκειμένου, όπως είπε, «να αποσωβήσουμε τον τουρκικό κίνδυνο».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι έπειτα από τόσα χρόνια κατοχής πρέπει να γίνει αντιληπτό πως ο συμβιβασμός μέσω συνεχών υποχωρήσεων δεν μπορεί να αποτελεί τη βάση της προσπάθειας για επίλυση του Κυπριακού.

«Θέλουμε επανατοποθέτηση του προβλήματός μας ως προβλήματος εισβολής και κατοχής, θέλουμε τα δικαιώματά μας ως χώρας κράτους μέλους της ΕΕ», ανέφερε.

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα δικαιώματα των Κυπρίων Ευρωπαίων πολιτών, θέτοντας ζήτημα ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης και απόλαυσης των περιουσιακών δικαιωμάτων.

«Δεν θα σταματήσω να λέω ότι αν όλοι οι Ευρωπαίοι δικαιούνται ελεύθερη διακίνηση, ελεύθερη εγκατάσταση και απόλαυση περιουσίας παντού, εμείς δεν πρέπει να έχουμε αυτό το δικαίωμα στην ίδια μας την πατρίδα;», διερωτήθηκε.

Όπως είπε, η θέση αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί με συνέπεια, ώστε να εξασφαλιστεί και η διεθνής συμπαράσταση.

Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι εάν συνεχιστούν οι υποχωρήσεις, κατά την έκφρασή του, η διεθνής κοινότητα ενδέχεται να περιοριστεί στη θέση ότι «βρείτε τα μεταξύ σας και όποια συμφωνία βρείτε εμείς θα την υποστηρίξουμε».

«Εμείς», συνέχισε, «δεν θα πρέπει να υποστηρίξουμε άλλη συμφωνία παρά την κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας».

Ερωτηθείς κατά πόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος αναφέρθηκε στον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας ως κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Νομίζω δύο χώρες μέλη της ΕΕ που έχουν και το δικαίωμα του βέτο σε πολλά πράγματα μπορούν να ζητήσουν και να αποκτήσουν κάτι το οποίο είναι αυτονόητο», είπε.

Παρέπεμψε, μάλιστα, στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι και τότε υπήρχαν χώρες που επιθυμούσαν να μην προχωρήσει η ένταξη όσο παρέμενε σε εκκρεμότητα το Κυπριακό.

«Όπως μπορέσαμε παλαιότερα και επιβάλαμε την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που κάποιες χώρες ήθελαν να μην μας βάλουν όσο εκκρεμούσε το θέμα, έτσι μπορούμε και τώρα», ανέφερε.

Εξάλλου έθεσε το ζήτημα της στάσης της Λευκωσίας και της Αθήνας σε ευρωπαϊκές αποφάσεις που αφορούν κυρώσεις, διερωτώμενος αν επιμένουμε για κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας τι δικαιολογία θα υπάρξουν.

ΚΥΠΕ