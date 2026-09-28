Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στοιχεία για αναρτήσεις και διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από 27 φυσικά πρόσωπα και σελίδες, οι οποίες φέρονται να είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2026, διαβίβασε το Υπουργείο Εσωτερικών στη Νομική Υπηρεσία, και οι οποίες έγιναν την παραμονή ή την ημέρα των εκλογών, δήλωσε ο αναπληρωτής Έφορος Εκλογών Μενέλαος Βασιλείου, ερωτηθείς σχετικά, μετά την κλήση για κατάθεση στην Αστυνομία της προέδρου του ΟΠΕΚ.

Από πλευράς του ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος ανέφερε ότι η Αστυνομία ξεκίνησε ήδη τη λήψη καταθέσεων για όλες τις διερευνώμενες υποθέσεις, σημειώνοντας ότι εντοπίστηκαν πέραν των 100 αναρτήσεων, οι οποίες συνδέονται, εκ πρώτης όψεως, με 27 άτομα, τα οποία η Αστυνομία καλεί για να τους λάβει καταθέσεις, να τους ανακρίνει. «Μεταξύ αυτών είναι και η Θεανώ Καλαβανά, η οποία ήταν η μόνη που αντέδρασε έντονα», είπε.

Υπήρξαν 127 καταγγελίες, λέει ο Αν. Εφορος Εκλογών

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και ακολούθως, την 1η Σεπτεμβρίου, στάλθηκε επιστολή στη Νομική Υπηρεσία, καθώς «για κάποιες περιπτώσεις, εκ πρώτης όψεως, προκύπτει παραβίαση των διατάξεων του νόμου».

Εξήγησε ότι το πρόκειται «είτε για πληρωμένες διαφημίσεις είτε και για αναρτήσεις που είχαν σχέση με τις εκλογές και δεν ήταν πληρωμένες», Διευκρίνισε επίσης ότι συνολικά υπήρξαν 127 καταγγελίες «που αφορούν διαφημίσεις ή αναρτήσεις, οι οποίες είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2026, από οποιοδήποτε πρόσωπο, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή», και οι οποίες έγιναν την παραμονή ή την ημέρα της ψηφοφορίας.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η πρόεδρος του ΟΠΕΚ Θεανώ Καλαβανά κλήθηκε στο ΤΑΕ Αρχηγείου για να δώσει εξηγήσεις για ανάρτησή της με πολιτικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Βασιλείου ανέφερε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με την απαγόρευση που ισχύει την παραμονή και την ημέρα των εκλογών, σημειώνοντας ότι και στις εκλογές του 2024 είχαν σταλεί σχετικές υποθέσεις στη Νομική Υπηρεσία για διερεύνηση.

Αναφερόμενος στις βουλευτικές εκλογές του 2026, εξήγησε ότι ο νόμος δεν κάνει διάκριση μεταξύ υποψηφίων και μη υποψηφίων. «Ο νόμος λέει ότι την παραμονή των εκλογών και την ημέρα της ψηφοφορίας κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να κάνει οποιαδήποτε ανάρτηση ή να μεταδίδει οποιαδήποτε είδηση ή διαφήμιση που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τις εκλογές, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή», ανέφερε.

Όπως είπε, πρόκειται για τον περί Εκλογής των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο και συγκεκριμένα για το άρθρο 63, εδάφιο (β). «Ο νόμος δεν κάνει διάκριση μεταξύ υποψηφίων ή μη, δεν κάνει διάκριση μεταξύ πληρωμένης ή μη πληρωμένης διαφήμισης και, μάλιστα, θέτει ευρύτερα το πλαίσιο, ότι οποιαδήποτε ανάρτηση έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τις εκλογές», πρόσθεσε.

Πρόσθεσε ότι «όπως γίνεται πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση» έτσι και πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2026 είχαν εκδοθεί σχετικές ανακοινώσεις από το Γραφείο του Γενικού Εφόρου Εκλογών, ενώ είχε συσταθεί ομάδα στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, η οποία παρακολουθούσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, στη βάση των στοιχείων που στάλθηκαν από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε την 1η Σεπτεμβρίου επιστολή στη Νομική Υπηρεσία, καθώς «για κάποιες περιπτώσεις, εκ πρώτης όψεως, προκύπτει παραβίαση των διατάξεων του νόμου», εξηγώντας ότι πρόκειται είτε για πληρωμένες διαφημίσεις είτε και για αναρτήσεις που είχαν σχέση με τις εκλογές και δεν ήταν πληρωμένες».

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την περίπτωση της κ. Καλαβάνα, είπε ότι επρόκειτο για ανάρτηση που έγινε την παραμονή των εκλογών. Ερωτηθείς για το περιεχόμενό της ανάρτησης ανέφερε ότι η ανάρτηση εξακολουθεί να βρίσκεται στη σελίδα της.

Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η περίπτωση της κ. Καλαβάνα δεν ήταν η μοναδική. Σε ερώτηση αν το υπόβαθρο του προσώπου είναι κριτήριο για τη διερεύνηση ανέφερε ότι «το background δεν παίζει κανέναν ρόλο. Στάλθηκαν και άλλα πρόσωπα που δεν ήταν πολιτικοί ή οτιδήποτε άλλο, που έκαναν ανάρτηση. Είχαμε πέντε περιπτώσεις που δεν ήταν υποψήφιοι», είπε.

Ερωτηθείς για τη θέση της κ. Καλαβάνα ότι εξέφρασε την άποψή της ως απλή πολίτης, επανέλαβε ότι «ο νόμος δεν διαχωρίζει μεταξύ υποψηφίων και απλών πολιτών», προσθέτοντας ότι «το κριτήριο του νόμου είναι να υπάρχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση σχέση με τις εκλογές».

Σε σχέση με μηνύματα πολιτικού περιεχομένου που αποστέλλονταν κατά την ίδια περίοδο, διευκρίνισε ότι το ζήτημα που αφορά τα προσωπικά δεδομένα, αποτελεί διαφορετικό θέμα και τυγχάνει χειρισμού από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αναφορικά με τη συνέχεια της διαδικασίας, ο κ. Βασιλείου ανέφερε ότι η Νομική Υπηρεσία έκρινε πως οι υποθέσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στην Αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση ως προς το κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα.

Όπως είπε, το συγκεκριμένο αδίκημα είναι ποινικό και, σε περίπτωση καταδίκης, «προβλέπεται ποινή μέχρι έναν χρόνο φυλάκισης ή πρόστιμο μέχρι €5.000 ή και οι δύο ποινές μαζί».

Βύρωνος: Ξεκίνησε η λήψη καταθέσεων

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος ανέφερε ότι η Αστυνομία ξεκίνησε τη λήψη καταθέσεων για όλες τις διερευνώμενες υποθέσεις.

Όπως εξήγησε πριν από περίπου πέντε μέρες έλαβαν την αλληλογραφία με οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία για διερεύνηση καταγγελίας του Εφόρου Εκλογών περί αναρτήσεων που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος στο οποίο απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάρτηση, δηλαδή την προηγούμενη και την ημέρα των εκλογών και αφορούν παραβίαση του περί εκλογής προσώπων της χρήσης αντιπροσώπων νόμο.

Όπως είπε «εντοπίστηκαν κάποιες αναρτήσεις πέραν των 100, οι οποίες συνδέονται, εκ πρώτης όψεως, με 27 άτομα, τα οποία η Αστυνομία καλεί για να τους λάβει καταθέσεις, να τους ανακρίνει. Μεταξύ αυτών είναι και η Θεανώ Καλαβανά, η οποία ήταν η μόνη που αντέδρασε έντονα».

Σε ερώτηση από ποιους πολιτικούς χώρους προέρχονται τα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία υπάρχει καταγγελία ανέφερε «ότι δεν χρειάζεται να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες». Είπε επίσης ότι μετά τη λήψη καταθέσεων θα ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο και θα σταλεί πίσω στη Νομική Υπηρεσία για περαιτέρω οδηγίες.

Σε ερώτηση κατά πόσο είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο ανέφερε ότι και στο παρελθόν έγιναν τέτοιες καταγγελίες και έχουν διερευνηθεί. «Υπάρχει νόμος, πρέπει να τον τηρούμε, οι νόμοι είναι για όλους» ανέφερε. Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο είναι ξεκάθαρο για το τι επιτρέπεται όταν πρόκειται για ένα πολίτη και όχι πολιτικό πρόσωπο, ο κ. Βύρωνος υπογράμμισε ότι ο νόμος λέει «από οποιοδήποτε πρόσωπο».

ΚΥΠΕ