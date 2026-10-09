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Την καθιέρωση περιοδικών τεχνικών ελέγχων στις οικοδομές, την περαιτέρω επιτάχυνση της αδειοδότησης και τη θεσμοθετημένη πρόσβαση των αδειοδοτημένων εκτιμητών σε δεδομένα των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης ζητεί ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ).

Οι προτάσεις παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, Πόλυ Κουρουσίδη, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση και την εκδήλωση Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης του ΣΕΕΑΚ, μέλους του ΚΕΒΕ. Συμμετείχαν περισσότερα από 100 μέλη και εκπρόσωποι θεσμικών και επαγγελματικών φορέων.

Ο κ. Κουρουσίδης υπογράμμισε τον ρόλο των επιστημόνων εκτιμητών στην αξιοπιστία της αγοράς ακινήτων, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στην τεκμηριωμένη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

«ΜΟΤ κτιρίων» και συντήρηση κοινόκτητων οικοδομών

Για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων οικοδομών, ο Πρόεδρος του ΣΕΕΑΚ επανέφερε την πρόταση για «ΜΟΤ κτιρίων», μέσω περιοδικών τεχνικών ελέγχων.

Παράλληλα, ζήτησε ενίσχυση των εξουσιών των διαχειριστικών επιτροπών στις κοινόκτητες οικοδομές. Όπως τόνισε, απαιτούνται αποτελεσματικοί μηχανισμοί είσπραξης οφειλών, ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία συντήρηση των κτιρίων.

Ταχύτερη αδειοδότηση και περισσότερες κατοικίες

Ο κ. Κουρουσίδης αναγνώρισε την πρόοδο στην επιτάχυνση της έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, αναφερόμενος στις προσπάθειες του Υπουργείου Εσωτερικών και των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η περαιτέρω απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, μαζί με την ταχεία και προβλέψιμη έκδοση αδειών, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Για το στεγαστικό, υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης κρατικής γης και προώθησης οικονομικά βιώσιμων σχεδίων προσιτής στέγασης, με συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Πρόσβαση των εκτιμητών σε στοιχεία των ΕΟΑ

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ζήτησε να θεσμοθετηθεί η πρόσβαση των αδειοδοτημένων εκτιμητών σε κατάλληλα δεδομένα των ΕΟΑ, ιδιαίτερα σε πληροφορίες για πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες, με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αξιόπιστη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση μπορεί να ενισχύσει την ακρίβεια, τη διαφάνεια και την τεκμηρίωση των εκτιμήσεων, προς όφελος των πολιτών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της αγοράς ακινήτων.

Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στο ανοικτό μέρος της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμούς ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Ανδρέας Βύρας, και ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης. Στις παρεμβάσεις τους ανέδειξαν τη σημασία της συνεργασίας των επιστημονικών φορέων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κατά τη Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκε ο απολογισμός δράσεων της περιόδου 2025–2026 και συζητήθηκαν οι προτεραιότητες του Συνδέσμου, καθώς και η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση του επαγγέλματος μέσω της TEGOVA.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης δύο εξειδικευμένα σεμινάρια για τις επικίνδυνες οικοδομές και τις εκτιμήσεις ξενοδοχειακών και τουριστικών αναπτύξεων, με τη συμμετοχή έμπειρων εισηγητών και εκπροσώπων αρμόδιων φορέων.

Ο ΣΕΕΑΚ επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του για συνεχή αναβάθμιση του επαγγέλματος και ενίσχυση της συνεργασίας με τους θεσμούς, με στόχο μια αποτελεσματικότερη, ασφαλέστερη και πιο αξιόπιστη αγορά ακινήτων.