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Από τον περασμένο Μάρτιο καταγράφεται το ράλι στις τιμές των καυσίμων. Συγκεκριμένα, η τιμή του βαρελιού στην παγκόσμια αγορά, αρχές του μήνα, κυμαινόταν κοντά στα 90 δολάρια και ξεπέρασε τα 100 με 110 δολάρια το βαρέλι από τα μέσα έως τα τέλη του μήνα.

Η μέση τιμή πώλησης της βενζίνης 95 στα πρατήρια στις αρχές Μαρτίου βρισκόταν στο €1,318 και του πετρελαίου κίνησης στο €1,418 και φτάνοντας στα τέλη του μήνα της βενζίνης στο €1,579 και του πετρελαίου στο €1,843.

Σήμερα, η τιμή του πετρελαίου διεθνώς κυμαίνεται γύρω στα 101,76 δολάρια το βαρέλι και η μέση τιμή πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης 95 στην Κύπρο κυμαίνεται γύρω στα €1,71 – €1,73 ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης βρίσκεται γύρω στα €1,99 – €2,02 ανά λίτρο.

Μιλάμε για μία τεράστια αύξηση στη μέση τιμής αγοράς ανά λίτρο από τον καταναλωτή σε σχέση με την τιμή πώλησης ανά βαρέλι στην παγκόσμια αγορά, η οποία λίγο πολύ κυμαίνεται λίγο πιο κάτω από τα επίπεδα του Μαρτίου. Απλά και κατανοητά πράγματα για τον μέσο πολίτη και χωρίς πολλές πολλές δικαιολογίες.

ΜΑΡΧ