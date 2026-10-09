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Η πρώτη απόπειρα για τη νέα ψηφιακή εποχή στην τηλεόραση ήταν τραυματική.

Τρεις μήνες μετά το φιάσκο, το ερχόμενο Σάββατο επιχειρείται δεύτερη προσπάθεια, με στόχο τη μετάβαση στις νέες συχνότητες και την τεχνολογία DVB-T2.

Αρμόδιοι διαβεβαιώνουν ότι αυτή τη φορά η μετάβαση θα είναι πιο ομαλή και σταδιακή, ώστε να αποφευχθούν τα παρατράγουδα.

Μένει να δούμε αν το εγχείρημα αυτή τη φορά θα στεφθεί με επιτυχία ή αν θα χρειαστεί και τρίτη απόπειρα, η οποία θα είναι και η… φαρμακερή.

Π.Α