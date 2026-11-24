Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ανταπόκριση από Βρυξέλλες

Το προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027 συζητήθηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση, Πιοτρ Σεραφίν (Piotr Serafin), χαιρέτισε το γεγονός ότι όλες οι πλευρές επέδειξαν υπευθυνότητα και προχώρησαν στους αναγκαίους συμβιβασμούς, ώστε να επιτευχθεί εγκαίρως συμφωνία.

Στο επίκεντρο της συζήτησης στο Στρασβούργο βρέθηκε το κοινό κείμενο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής στις 11 Νοεμβρίου. Με βάση τη συμφωνία, οι συνολικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ανέρχονται σε 199,7 δισ. ευρώ, ενώ οι πιστώσεις πληρωμών διαμορφώνονται στα 211,5 δισ. ευρώ. Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε επίσημα τη συμφωνία χθες, 23 Νοεμβρίου, με την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποτελεί πλέον το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η συμφωνία αποτελεί προϊόν συμβιβασμού μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και αντανακλά τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για έναν προϋπολογισμό που θα προσφέρει σταθερότητα, θα στηρίζει τους πολίτες και θα ενισχύει τις επενδύσεις.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης, ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα αναφέρθηκε στις δύσκολες τελικές διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία βρέθηκε σε κίνδυνο, προτού τα δύο θεσμικά όργανα καταφέρουν να καταλήξουν σε κοινό έδαφος.

Ως εισηγητής για τα υπόλοιπα τμήματα του προϋπολογισμού του 2027, ανέφερε ότι «τελικά επικράτησαν η υπευθυνότητα και η συνεργασία», επιτρέποντας την επίτευξη μιας ισορροπημένης συμφωνίας.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συμφωνία παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να ξεπερνούν τις διαφωνίες τους μέσα από τον διάλογο και το αίσθημα κοινής ευθύνης.

Eπιπλέον 300 εκατ. ευρώ εξασφάλισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξασφάλισε επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ, πέραν της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ενίσχυση σημαντικών ευρωπαϊκών πολιτικών.

Στα προγράμματα που θα ενισχυθούν περιλαμβάνονται το «Ορίζων Ευρώπη», το Erasmus+, τα δίκτυα μεταφορών και ενέργειας, η πολιτική προστασία, η διαχείριση των συνόρων, η πολιτική ασύλου, η πολιτική γειτονίας και η ανθρωπιστική βοήθεια.

Πρόσθετη χρηματοδότηση προβλέπεται επίσης για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και των μέτρων ασφαλείας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, περιλαμβανομένων των αντιπροσωπειών της, με στόχο την προστασία του προσωπικού και τη διασφάλιση ασφαλών επικοινωνιών.

Ο κ. Χατζηπαντέλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της ασφάλειας και της επιχειρησιακής ικανότητας των ευρωπαϊκών θεσμών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το περιβάλλον ασφάλειας στην Ευρώπη αλλάζει, η γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξάνεται και οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες.

«Ασφαλείς θεσμοί, αποτελεσματικές ψηφιακές δυνατότητες και η σωστή εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών συμβάλλουν στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και στην ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας», ανέφερε.

Τόνισε, παράλληλα, ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για να προστατεύουν τα κτήρια, το προσωπικό, τις επικοινωνίες και τις ευαίσθητες πληροφορίες τους, προσαρμοζόμενοι ταυτόχρονα στις προκλήσεις της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Αύριο η τελική ψηφοφορία και η υπογραφή

Το επόμενο σημαντικό βήμα αναμένεται αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, όταν οι ευρωβουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027, κατά τη διάρκεια της ολομέλειας στο Στρασβούργο.

Εφόσον εγκριθεί, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, (Roberta Metsola), θα υπογράψει τον προϋπολογισμό, καθιστώντας τον νομικά δεσμευτικό. Στην τελετή υπογραφής αναμένεται να συμμετάσχουν και οι δύο εισηγητές του Κοινοβουλίου: ο Νιλς Ουσάκοφς (Nils Ušakovs), γενικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2027, και ο Χατζηπαντέλα, εισηγητής για τα υπόλοιπα τμήματα του προϋπολογισμού.

Τι σημαίνει για την ΕΕ

Ο προϋπολογισμός του 2027 έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι ο τελευταίος ετήσιος προϋπολογισμός στο πλαίσιο του ισχύοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Αναφερόμενος στη σημασία του, ο κ. Χατζηπαντέλα τόνισε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους και τις δυνατότητες για να ανταποκρίνονται στις σημερινές τους υποχρεώσεις, προετοιμάζοντας παράλληλα την Ευρώπη για τις μελλοντικές προκλήσεις.

Υπενθύμισε επίσης ότι ένας προϋπολογισμός δεν αφορά απλώς αριθμούς και κονδύλια, αλλά τις προτεραιότητες που θέτει η Ευρώπη και τα αποτελέσματα που προσφέρει στους πολίτες της.

«Διαχειριζόμαστε τα χρήματα των φορολογουμένων. Αυτό απαιτεί διαφάνεια και λογοδοσία», υπογράμμισε.

Μετά την επίσημη έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο προϋπολογισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σε όλα τα κράτη μέλη.