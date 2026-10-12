Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η αυξανόμενη αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και πολίτες αναζητούν και επεξεργάζονται πληροφορίες. Ο τομέας των ακινήτων δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη χρήση διαδικτυακών εργαλείων που παρέχουν αυτοματοποιημένες εκτιμήσεις της αξίας ενός ακινήτου.

Τα εργαλεία αυτά μπορούν να προσφέρουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε μια πρώτη εικόνα της αγοράς. Μέσω της επεξεργασίας διαθέσιμων δεδομένων και της χρήσης μαθηματικών μοντέλων, είναι δυνατόν να παραχθεί μια ενδεικτική εκτίμηση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για κάποιον που επιθυμεί να αποκτήσει μια αρχική αντίληψη για το επίπεδο των τιμών σε συγκεκριμένη περιοχή ή για την πιθανή αξία ενός ακινήτου.

Ωστόσο, η ευκολία και η ταχύτητα που προσφέρουν τα διαδικτυακά εργαλεία δεν πρέπει να δημιουργούν την εντύπωση ότι το αποτέλεσμά τους αποτελεί οριστική ή επαγγελματική άποψη αξίας. Η εκτίμηση ενός ακινήτου είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία δεν περιορίζεται στην απλή επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων. Αντίθετα, προϋποθέτει την αξιολόγηση ενός ευρύτερου συνόλου παραγόντων, αρκετοί από τους οποίους δεν είναι πάντοτε δυνατόν να ενσωματωθούν πλήρως σε ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο.

Η πολεοδομική και οικοδομική κατάσταση του ακινήτου, τα δικαιώματα ανάπτυξης, η ποιότητα της κατασκευής, η κατάσταση συντήρησης, η πρόσβαση, η θέα και η ακριβής θέση εντός μιας περιοχής μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την αξία του. Το ίδιο ισχύει για τυχόν πολεοδομικούς περιορισμούς, αυθαίρετες κατασκευές ή άλλες ιδιαιτερότητες που συνδέονται με το συγκεκριμένο ακίνητο. Οι παράγοντες αυτοί απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, επιτόπια εξέταση και επαγγελματική κρίση, στοιχεία που δεν μπορούν πάντοτε να αντικατασταθούν από έναν αλγόριθμο.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δίνεται στον τρόπο με τον οποίο προέκυψε μια διαδικτυακή εκτίμηση. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ποιος έχει δημιουργήσει ή ετοιμάσει το συγκεκριμένο εργαλείο, ποια μεθοδολογία εφαρμόζεται και ποια δεδομένα λαμβάνονται υπόψη. Εξίσου σημαντικά είναι η ημερομηνία της εκτίμησης, ο σκοπός για τον οποίο αυτή έχει παραχθεί και οι περιορισμοί που ενδεχομένως τη συνοδεύουν.

Η αξιοπιστία οποιασδήποτε αυτοματοποιημένης εκτίμησης εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Εάν τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ελλιπή, παρωχημένα ή δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου, το τελικό αποτέλεσμα ενδέχεται να μην αποδίδει με ακρίβεια την πραγματική του αξία. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό ο χρήστης να εξετάζει όχι μόνο το ποσό που εμφανίζεται, αλλά και τη βάση πάνω στην οποία αυτό έχει υπολογιστεί.

Οι διαδικτυακές εκτιμήσεις θα πρέπει, επομένως, να αντιμετωπίζονται ως εργαλεία αρχικής πληροφόρησης και προσανατολισμού. Μπορούν να υποστηρίξουν μια πρώτη διερεύνηση της αγοράς και να βοηθήσουν τον ενδιαφερόμενο να σχηματίσει μια γενική εικόνα. Δεν θα πρέπει, όμως, να αποτελούν τη μοναδική βάση για τη λήψη σημαντικών οικονομικών ή επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η ανάγκη επαγγελματικής εκτίμησης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν η αξία ενός ακινήτου απαιτείται για σκοπούς χρηματοδότησης ή εξασφάλισης δανείου, για επενδυτικές αποφάσεις, για αγορά ή πώληση, καθώς και για λογιστικά, φορολογικά ή δικαστικά ζητήματα. Το ίδιο ισχύει όταν η εκτίμηση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο επίσημο σκοπό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προσφυγή σε κατάλληλα καταρτισμένο και πιστοποιημένο επαγγελματία εκτιμητή είναι καθοριστικής σημασίας.

Παράλληλα, ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει η συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα Εκτιμήσεων, γνωστά ως International Valuation Standards ή IVS. Τα πρότυπα αυτά παρέχουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο για την εκπόνηση και την παρουσίαση επαγγελματικών εκτιμήσεων. Η εφαρμογή κατάλληλων προτύπων και μεθοδολογιών, σε συνδυασμό με τη χρήση τεκμηριωμένων δεδομένων, ενισχύει τη διαφάνεια, τη συνέπεια και την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Η τεχνολογία μπορεί αναμφίβολα να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του τομέα των ακινήτων και να διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες. Η αξιοποίησή της, όμως, πρέπει να γίνεται με επίγνωση των δυνατοτήτων αλλά και των περιορισμών της. Τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να λειτουργούν υποστηρικτικά προς την επαγγελματική εργασία, όχι όμως να αντικαθιστούν την εξειδικευμένη γνώση, την εμπειρία και την τεκμηριωμένη κρίση του επαγγελματία εκτιμητή.

Ως Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, και μέσα από τη στενή συνεργασία μας με τον Σύνδεσμο Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ), θεωρούμε σημαντική την ορθή ενημέρωση των επιχειρήσεων και του κοινού για την υπεύθυνη

χρήση των διαδικτυακών εργαλείων εκτίμησης. Οι αυτοματοποιημένες εκτιμήσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο πρώτο σημείο αναφοράς. Η πραγματική αξία ενός ακινήτου, ωστόσο, δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τα δεδομένα που επεξεργάζεται ένας αλγόριθμος, αλλά και από ένα σύνολο παραγόντων που απαιτούν επαγγελματική αξιολόγηση, εξειδικευμένη γνώση και ουσιαστική κατανόηση της αγοράς.

Λειτουργός Τμήμα Υπηρεσιών, Εμπορίου και Ψηφιοποίησης ΚΕΒΕ