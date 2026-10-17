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Η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτέλεσε κομβικό σημείο στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Με επιπτώσεις -θετικές και αρνητικές- σε όλους τους τομείς και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Η οικονομία αλλάζει, ωστόσο θα αλλάξει ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Η διείσδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλους ανεξαίρετα τους κλάδους θα επιφέρει κοσμογονικές αλλαγές, σε επίπεδο εργαζομένων, επιχειρήσεων, τομέων και υποτομέων της οικονομίας, καθώς και σε όλο το φάσμα της ανάπτυξης και εν τέλει του κράτους. Η προ ημερών κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ψύξης εκατοντάδων γαλλικών σούπερ μάρκετ, η οποία μετέτρεψε τους καταψύκτες σε «φούρνους», προκαλώντας τεράστιες απώλειες τροφίμων, αποτέλεσε καμπανάκι για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την αλόγιστη ανάπτυξη και εξάπλωση του ΑΙ και την ανεπάρκεια ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρησιμοποιήθηκε για να «χτυπήσει» αλλά για να εντοπίσει αδυναμίες και κενά στο σύστημα και να επιλέξει την καταλληλότερη μορφή του χτυπήματος. Σύμφωνα με επίσημες εκθέσεις ασφαλείας, η AI συνδέεται πλέον με το 84% των επιθέσεων ransomware παγκοσμίως, ενώ οι επιθέσεις σε εταιρείες τροφίμων και ποτών αυξήθηκαν κατά 62%.

Πώς χρησιμοποιείται η Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέξαμε από το διαδίκτυο, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτές τις επιθέσεις χωρίζεται κυρίως σε τρεις βασικούς τομείς:

(1) Εντοπισμός ευπαθειών. Στην πρόσφατη επίθεση στα γαλλικά σούπερ μάρκετ, οι χάκερ εκμεταλλεύτηκαν παλαιωμένο λογισμικό (firmware) στα συστήματα ψύξης. Χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα AI συστήματα, σκανάρουν ολόκληρο το διαδίκτυο μέσα σε λίγες ώρες, εντοπίζουν ποιοι βιομηχανικοί ελεγκτές είναι συνδεδεμένοι στο internet και βρίσκουν αμέσως ποιοι από αυτούς δεν έχουν αναβαθμιστεί.

(2) Παραγωγή AI-Generated Κακόβουλου Κώδικα. Περίπου το 80% των νέων λογισμικών ransomware παράγεται ή βελτιστοποιείται πλέον με τη χρήση εργαλείων Generative AI (Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης). Οι χάκερ χρησιμοποιούν εξελιγμένα μοντέλα για να γράφουν κώδικα που αλλάζει αυτόματα μορφή, ώστε να ξεφεύγει από τα παραδοσιακά αντίμετρα προστασίας των εταιρειών.

(3) Υπερ-στοχευμένο phishing στην εφοδιαστική αλυσίδα. Για να μπουν οι χάκερ στο δίκτυο μιας μεγάλης αλυσίδας, το πιο εύκολο σημείο εισόδου είναι ένας υπάλληλος. Χρησιμοποιώντας το «έξυπνο ψέμα»: Με το ChatGPT και αντίστοιχα εργαλεία, οι χάκερ δημιουργούν τέλεια, προσωποποιημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing). Η AI μελετά το προφίλ των προμηθευτών μιας υπεραγοράς, μαθαίνει πώς μιλάνε και συντάσσει emails που μοιάζουν 100% αληθινά (π.χ. τιμολόγια για δήθεν παραδόσεις προϊόντων), πείθοντας τους υπαλλήλους να πατήσουν το κακόβουλο link που θα μολύνει το δίκτυο.

Το τρομακτικό σενάριο

Ποιο είναι όμως το επόμενο στάδιο, το οποίο φοβίζει τις Αρχές; Οι αυτόνομες επιθέσεις (Agentic AI). Οι αμυντικοί φορείς κυβερνοασφάλειας (όπως η NSA και το FBI) προειδοποιούν ότι βρισκόμαστε πλέον στην εποχή των αυτόνομων AI επιθέσεων. Δεν πρόκειται απλώς για έναν χάκερ που χρησιμοποιεί ένα chatbot, αλλά για αυτόνομα AI Agents (ψηφιακούς πράκτορες) που μπορούν να εισβάλλουν σε ένα εργοστάσιο ή σούπερ μάρκετ, να πλοηγηθούν μόνα τους στα βιομηχανικά συστήματα (OT) και να αλλάξουν τις οθόνες των χειριστών ή τις θερμοκρασίες, δρώντας πιο γρήγορα από όσο μπορεί να αντιδράσει ένας άνθρωπος αμυνόμενος.

Υπενθυμίζεται ότι, προ ημερών, η Anthropic αποκάλυψε ψευδή καταγγελία στην αστυνομία, στο πλαίσιο νέων περιστατικών που η τεχνητή νοημοσύνη επιδεικνύει χαρακτηριστικά εκτός ελέγχου. Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύφθηκε, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic υπέβαλε ψευδή καταγγελία για ανθρωποκτονία στον ιστότοπο της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας, στο πλαίσιο μιας σειράς περιστατικών που αποκάλυψε η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση στην οποία μια ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να προσπάθησε να διαβιβάσει μια ψευδή πληροφορία στις αρχές, παρά τις οδηγίες να μην δημιουργεί λογαριασμούς ή να μην υποβάλλει καταγγελία που μπορεί να θεωρηθεί καταστροφική, ενώ δεν της είχε απαγορευτεί ρητά η υποβολή αιτήσεων.

Επιπτώσεις στην οικονομία

Οι κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα λειτουργικής τεχνολογίας (OT), όπως η πρόσφατη σε εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, προκαλούν ένα αλυσιδωτό οικονομικό σοκ που ξεπερνά κατά πολύ το κόστος της ψηφιακής αποκατάστασης. Πώς μπορεί να ξετυλιχτεί το κουβάρι των επιπτώσεων και να προκύψουν σοβαρά προβλήματα σε ολόκληρη την οικονομία από μια τέτοια κυβερνοεπίθεση;

(1) Άμεσες επιπτώσεις: (α) Τεράστια απώλεια στοκ. Στην πρόσφατη επίθεση στη Γαλλία, η απενεργοποίηση των ψυγείων οδήγησε στην άμεση καταστροφή τόνων ευπαθών προϊόντων (κρέατα, γαλακτοκομικά, κατεψυγμένα). Αυτό μεταφράζεται σε εκατομμύρια ευρώ πεταμένα στα σκουπίδια μέσα σε λίγες ώρες. (β) Διαφυγόντα κέρδη. Όταν τα συστήματα ή τα ταμεία «νεκρώνουν», τα καταστήματα κλείνουν. Κάθε ημέρα λουκέτου σε μια μεγάλη αλυσίδα σημαίνει απώλεια εσόδων εκατομμυρίων. (γ) Κόστος αποκατάστασης. Οι εταιρείες αναγκάζονται να δαπανήσουν τεράστια ποσά για την αντικατάσταση του μολυσμένου εξοπλισμού και των λογισμικών.

(2) Επιπτώσεις στους επιμέρους κλάδους: (α) Κλάδος Ασφαλίσεων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες βιώνουν κρίση. Λόγω της συχνότητας και της σφοδρότητας των επιθέσεων, τα ασφάλιστρα κυβερνοασφάλειας έχουν εκτοξευθεί, ενώ πολλές εταιρείες αρνούνται πλέον να καλύψουν ζημιές από «κρατικά υποστηριζόμενες» επιθέσεις ή σαμποτάζ υποδομών. (β) Κλάδος Logistics και Μεταφορών. Η παράλυση ενός κρίσιμου κρίκου (π.χ. ενός κέντρου διανομής) προκαλεί κυκλοφοριακό έμφραγμα. Φορτηγά εγκλωβίζονται, οι χρόνοι παράδοσης διπλασιάζονται και το κόστος μεταφοράς αυξάνεται, συμπαρασύροντας όλη την αγορά. (γ) Κλάδος Τεχνολογίας και Cybersecurity. Υπάρχει κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για εξειδικευμένους συμβούλους ασφαλείας OT (Operational Technology). Οι εταιρείες αναγκάζονται να προχωρήσουν σε έκτακτες, δαπανηρές αναβαθμίσεις των «έξυπνων» βιομηχανικών συστημάτων τους.

(3) Μακροοικονομικές επιπτώσεις και καταναλωτές: (α) Τεχνητός Πληθωρισμός. Όταν μειώνεται απότομα η προσφορά (λόγω κατεστραμμένων τροφίμων ή κλειστών εργοστασίων), οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν αμέσως. Οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με άδεια ράφια και ακριβότερα προϊόντα. (β) Κρίση εμπιστοσύνης. Οι καταναλωτές χάνουν την εμπιστοσύνη τους σε μια αλυσίδα αν φοβούνται για την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων. Η μετοχή της εκάστοτε εταιρείας στο χρηματιστήριο δέχεται βαρύ πλήγμα.

(4) Εθνική Ασφάλεια και Κρατικές Δαπάνες. Οι κυβερνήσεις υποχρεούνται να επιβάλουν αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια και να χρηματοδοτήσουν εθνικές στρατηγικές κυβερνοάμυνας, καθώς οι επιθέσεις αυτές απειλούν πλέον την κοινωνική σταθερότητα και την επισιτιστική ασφάλεια μιας χώρας.

Οι πιο γνωστές επιθέσεις

Μπορεί να βρισκόμαστε ήδη στην αρχή της εξέλιξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, ωστόσο έχουν ήδη καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις, στις οποίες αυτή «έχει εμπλακεί» σε κυβερνοεπιθέσεις. Οι σημαντικότερες επίσημα καταγεγραμμένες κυβερνοεπιθέσεις των τελευταίων ετών που είναι ανάλογες σε φιλοσοφία, στόχο ή επιπτώσεις (δηλαδή χτύπησαν υποδομές τροφίμων, δίκτυα διανομής ή συστήματα ελέγχου) είναι οι εξής:

1. Η επίθεση στην JBS Foods (2021) – Εφοδιασμός τροφίμων. Η JBS Foods, ο μεγαλύτερος επεξεργαστής κρέατος στον κόσμο, δέχτηκε επίθεση με λυτρισμικό (ransomware). Ανάγκασε τη διακοπή λειτουργίας εργοστασίων στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία, επηρεάζοντας άμεσα τις τιμές και τη διαθεσιμότητα στα σούπερ μάρκετ.

2. Η κυβερνοεπίθεση στην Colonial Pipeline (2021) – Έλεγχος βιομηχανικών συστημάτων. Η ομάδα DarkSide παραβίασε τα συστήματα της μεγαλύτερης εταιρείας αγωγών καυσίμων στις ΗΠΑ, αναγκάζοντάς την να κλείσει το δίκτυό της για ημέρες, προκαλώντας πανικό και ελλείψεις.

3. Η επίθεση στις υπεραγορές Coop στη Σουηδία (2021) – Μια έμμεση επίθεση (supply chain attack) μέσω της εταιρείας λογισμικού Kaseya «κλείδωσε» τα ψηφιακά ταμεία της σουηδικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Coop. Η αλυσίδα αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά και τα 800 καταστήματά της σε όλη τη χώρα επειδή δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν.

4. Απόπειρα δηλητηρίασης στο Oldsmar Water Plant (2021) – Παραβίαση IoT / βιομηχανικού ελέγχου. Χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου (SCADA) μιας εγκατάστασης επεξεργασίας νερού στη Φλόριντα και προσπάθησαν να αυξήσουν τα επίπεδα καυστικής σόδας σε επικίνδυνα επίπεδα. Είναι η πιο κοντινή επίθεση ως προς τον χειρισμό φυσικών μεταβλητών. Όπως στη Φλόριντα άλλαξαν τη χημική σύσταση του νερού, έτσι και στη Γαλλία οι χάκερ άλλαξαν εξ αποστάσεως τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας (ανεβάζοντάς τις στους 50°C), μετατρέποντας μια ψηφιακή εισβολή σε άμεση φυσική απειλή για τη δημόσια υγεία.