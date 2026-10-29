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Τη δημιουργία μόνιμης θέσης Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις προωθεί η κυβέρνηση, λίγους μήνες μετά την αντιπαράθεση που προέκυψε στη Βουλή για την παράταση της θητείας της Μαριλένας Ραουνά. Με νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, το Προεδρικό επιχειρεί να θεσμοθετήσει τη θέση σε μόνιμη βάση, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες του/της Υφυπουργού και προβλέποντας παράλληλα τη σύσταση Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Στο προοίμιο του νομοσχεδίου επισημαίνεται ότι η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνεχής διεύρυνση των ευρωπαϊκών πολιτικών δημιουργούν αυξημένες ανάγκες πολιτικού και διοικητικού συντονισμού, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν περισσότερα από ένα υπουργεία.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην Κυπριακή Προεδρία του πρώτου εξαμήνου του 2026, με το νομοσχέδιο να σημειώνει ότι «κρίνεται σκόπιμη η αξιοποίηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε και η διασφάλιση της συνέχειας του συντονισμού των ευρωπαϊκών υποθέσεων».

Ποιες αρμοδιότητες θα έχει

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, ο/η Υφυπουργός θα διορίζεται με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας και θα υπάγεται στην Προεδρία.

Μεταξύ των βασικών αρμοδιοτήτων του/της θα είναι να «εκπροσωπεί πολιτικά τη Δημοκρατία στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις καθορισμένες θέσεις της Δημοκρατίας», καθώς και να πραγματοποιεί επαφές με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Θα έχει επίσης την ευθύνη συντονισμού ευρωπαϊκών θεμάτων που εμπλέκουν περισσότερα υπουργεία, θα συμβουλεύει τον Πρόεδρο για ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συντονίζει την προετοιμασία της συμμετοχής του στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Παράλληλα, θα μπορεί να υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο και να παρίσταται στις συνεδρίες του για θέματα της αρμοδιότητάς του/της, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων.

Η θητεία του/της δεν θα υπερβαίνει εκείνη του Προέδρου που τον/την διόρισε, ενώ ο Πρόεδρος θα μπορεί να την τερματίζει οποτεδήποτε. Οι απολαβές και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα θα είναι αντίστοιχα με εκείνα των υπουργών.

Γραμματεία υπό την Προεδρία

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη τη σύσταση Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία θα υπάγεται διοικητικά στην Προεδρία και θα τελεί υπό την πολιτική εποπτεία του/της Υφυπουργού.

Η Γραμματεία θα αναλάβει τον κεντρικό συντονισμό των ευρωπαϊκών υποθέσεων, την παρακολούθηση των εργασιών των ευρωπαϊκών θεσμών, της μεταφοράς ευρωπαϊκών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία και των διαδικασιών παράβασης, καθώς και τη συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ.

Επικεφαλής της θα είναι μέλος της Εξωτερικής Υπηρεσίας με βαθμό Πρέσβη ή Πληρεξούσιου Υπουργού, ενώ η στελέχωσή της θα γίνεται μέσω μετακινήσεων και αποσπάσεων προσωπικού.

Οι σχετικές δαπάνες θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Προεδρίας, με το νομοσχέδιο να διευκρινίζει ότι ο νέος μηχανισμός δεν θα επηρεάζει τις αρμοδιότητες των υπουργείων.