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Δύο ανοικτά μέτωπα στον τομέα της Υγείας επιστρέφουν σήμερα ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας. Από τη μια, το νομοσχέδιο για τις πανεπιστημιακές κλινικές και τα πανεπιστημιακά νοσηλευτήρια, με τις διαβουλεύσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου να μην έχουν ξεκαθαρίσει κατά πόσον γεφυρώθηκαν οι διαφορές. Από την άλλη, οι αλλαγές στη νομοθεσία για τους νοσηλευτές, με επίκεντρο την εγγραφή επαγγελματιών από τρίτες χώρες, σε μια συζήτηση που μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται από έντονες διαφωνίες.

Με αυτά τα δεδομένα, η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας καλείται να διαχειριστεί σε μια συνεδρίαση, δύο από τις πλέον δύσκολες εκκρεμότητες στον τομέα της Υγείας που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τις εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.

Το πρώτο μεγάλο θέμα αφορά τη ρύθμιση της ίδρυσης πανεπιστημιακών κλινικών και πανεπιστημιακών νοσηλευτηρίων, μια νομοθετική εκκρεμότητα που παραμένει ανοικτή εδώ και χρόνια.

Το αναθεωρημένο νομοσχέδιο έχει ήδη τεθεί ενώπιον της Βουλής, ωστόσο, οι διαφορετικές προσεγγίσεις των εμπλεκόμενων φορέων εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εμπόδιο στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με στόχο την εξεύρεση συγκλίσεων. Μέχρι χθες, ωστόσο, δεν είχε ξεκαθαρίσει κατά πόσον οι επαφές αυτές οδήγησαν σε γεφύρωση των διαφορών ή εάν σημαντικά ζητήματα εξακολουθούν να παραμένουν ανοικτά.

Στο επίκεντρο των προηγούμενων συζητήσεων είχαν βρεθεί, μεταξύ άλλων, οι όροι συνεργασίας των ιατρικών σχολών με τα νοσηλευτήρια, το πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημιακών κλινικών και η δυνατότητα συνεργασίας περισσότερων πανεπιστημίων με το ίδιο νοσηλευτήριο.

Η σημερινή συνεδρίαση αναμένεται, επομένως, να καταδείξει κατά πόσον υπάρχει πλέον έδαφος για ουσιαστική πρόοδο ή εάν οι διαφωνίες θα οδηγήσουν σε νέα παράταση της διαδικασίας.

Στην ημερήσια διάταξη προβλέπεται συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής του νομοσχεδίου. Ζητούμενο παραμένει η ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την κατ’ άρθρον εξέταση των προνοιών του.

Εξίσου δύσκολο προδιαγράφεται και το δεύτερο μέρος της συνεδρίασης, το οποίο αφορά δύο διαφορετικές αλλά συνδεδεμένες νομοθετικές ρυθμίσεις για τους νοσηλευτές. Η πρώτη αφορά την αναβάθμιση του απαιτούμενου επιπέδου γνώσης της ελληνικής γλώσσας και η δεύτερη την τροποποίηση των κανονισμών εγγραφής στα επαγγελματικά μητρώα και χορήγησης ή ανανέωσης άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Η συζήτηση διεξάγεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού εξακολουθούν να απασχολούν έντονα τον τομέα της Υγείας.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν ήδη καταγραφεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαμορφωθεί κοινή γραμμή.

Κατά την προηγούμενη συζήτηση, μάλιστα, ο χρόνος δεν ήταν αρκετός για να ακουστούν όλες οι πλευρές, με αποτέλεσμα να παραμείνουν ανοικτά ουσιαστικά ζητήματα.

Ως εκ τούτου, κατά τη σημερινή συνεδρίαση, εκτός απροόπτου θα ακουστούν οι απόψεις των εκπροσώπων των νοσηλευτηρίων αλλά και άλλων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας που επηρεάζονται από την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού.

Στην περίπτωση των πανεπιστημιακών κλινικών, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα των πρόσφατων διαβουλεύσεων και στο κατά πόσον μπορεί να διαμορφωθεί συμφωνία γύρω από το αναθεωρημένο νομοσχέδιο.

Στην περίπτωση των νοσηλευτών, το ζητούμενο είναι εάν μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας των ασθενών, τις επαγγελματικές προϋποθέσεις και τις πιεστικές ανάγκες στελέχωσης των νοσηλευτηρίων.