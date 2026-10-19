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Την πρόθεσή και επιθυμία του να συναντήσει νοσηλευτές που δεν ασκούν σήμερα το επάγγελμα, προκειμένου να ακούσει τους λόγους που τους οδήγησαν εκτός του νοσηλευτικού τομέα, εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, αναγνωρίζοντας ότι οι ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το σύστημα υγείας.

Οι δηλώσεις του υπουργού, στο «πρωϊνό δρομολόγιο», έρχονται λίγες ημέρες μετά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά την οποία παρουσιάστηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία 1.450 νοσηλευτές δεν ασκούν το επάγγελμα στην Κύπρο, ενώ έγινε αναφορά και σε 988 νοσηλευτές ηλικίας κάτω των 40 ετών που δεν ανανεώνουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Ο κ. Χαραλαμπίδης διευκρίνισε ότι δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των νοσηλευτών που βρίσκονται εκτός επαγγέλματος, καθώς, όπως ανέφερε, έχει ακούσει διαφορετικά στοιχεία. Εξέφρασε, ωστόσο, την επιθυμία να έρθει σε επαφή μαζί τους, ώστε να καταγραφούν οι λόγοι για τους οποίους δεν συνεχίζουν να εργάζονται στον τομέα της νοσηλευτικής.

«Επιθυμώ να συναντήσω όλους τους νοσηλευτές που δεν ασκούν», ανέφερε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι έχει ακούσει διάφορους αριθμούς και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αναφέρει με βεβαιότητα πόσοι είναι.

Όπως εξήγησε, στόχος του είναι να ακούσει τους ίδιους τους επαγγελματίες και να καταγράψει τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους.

Μάλιστα, αναγνώρισε ότι μεταξύ των πιθανών λόγων απομάκρυνσης από το επάγγελμα ενδέχεται να περιλαμβάνονται αρνητικές εργασιακές εμπειρίες και χαμηλές απολαβές.

«Θέλω να ακούσω αυτούς τους ανθρώπους, να δούμε γιατί εγκατέλειψαν το σύστημα», σημείωσε, αναφέροντας ως ενδεχόμενα τις κακές εμπειρίες που μπορεί να είχαν ορισμένοι, αλλά και το ύψος των απολαβών.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Βουλή

Το ζήτημα των νοσηλευτών που δεν ασκούν το επάγγελμα είχε αναδειχθεί κατά την πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ελλείψεις προσωπικού και την προωθούμενη εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου είχε αναφερθεί σε 1.450 νοσηλευτές που δεν ασκούν το επάγγελμα στην Κύπρο.

Άμεσες και μακροπρόθεσμες λύσεις

Αναφερόμενος γενικότερα στο πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτών, ο κ. Χαραλαμπίδης το χαρακτήρισε διαχρονικό και ιδιαίτερα σημαντικό, επισημαίνοντας ότι το σύστημα υγείας δέχεται έντονες πιέσεις.

Όπως εξήγησε, το Υπουργείο Υγείας προσεγγίζει το ζήτημα μέσα από δύο κατευθύνσεις: παρεμβάσεις που μπορούν να αποδώσουν άμεσα και μέτρα μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Στις άμεσες παρεμβάσεις ενέταξε τα νομοσχέδια που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής και αφορούν την ελεγχόμενη εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες.

Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, ο υπουργός αναφέρθηκε στην εκστρατεία προσέλκυσης νέων στις νοσηλευτικές σχολές, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνει από τα πανεπιστήμια, παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος για νοσηλευτικές σπουδές.

Παράλληλα, έκανε αναφορά σε πρόγραμμα υποτροφιών για φοιτητές νοσηλευτικής, το οποίο εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης του ενδιαφέροντος για το επάγγελμα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, σήμερα εργοδοτούνται περισσότεροι από 6.000 νοσηλευτές, αριθμός που παρέθεσε στο πλαίσιο της αναφοράς του στη στελέχωση του συστήματος υγείας.

Σε ερώτηση για τις συλλογικές συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα, ο κ. Χαραλαμπίδης σημείωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες, διευκρινίζοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του.