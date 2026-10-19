Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η CUPRA ξέρει να κάνει είσοδο. Μουσική, urban κουλτούρα και μια πρώτη γνωριμία με το νέο CUPRA Raval στο Picnic Nicosia.

Η CUPRA, η μάρκα που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις αλλά τις διαμορφώνει, παρουσίασε επίσημα το ολοκαίνουργιο, 100% ηλεκτρικό CUPRA Raval στην Κύπρο, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, urban vibes και ηλεκτρική ενέργεια, στις 14 Οκτωβρίου 2026 στο Picnic Nicosia.

Εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, συνεργάτες, φίλοι της CUPRA και άνθρωποι της δημιουργικής σκηνής της Κύπρου έδωσαν το παρών σε ένα street party γεμάτο μουσική και ενέργεια, με το νέο CUPRA Raval στο επίκεντρο. Στην παρουσίαση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της CUPRA από την Ισπανία, γιορτάζοντας την άφιξη του μοντέλου μαζί με την τοπική κοινότητα της μάρκας.

Με έμπνευση από το «University of the Streets», η εκδήλωση έφερε το πνεύμα του νέου CUPRA Raval στην καρδιά της παλιάς Λευκωσίας. Το PICNIC μεταμορφώθηκε σε ένα urban σκηνικό γεμάτο μουσική, cocktails και street-party vibes, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που αντανακλούσε τον αντισυμβατικό χαρακτήρα της μάρκας και τη φιλοσοφία «Beyond Rebel».

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη σχεδίαση, το εσωτερικό και τις λεπτομέρειες που διαμορφώνουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα του νέου CUPRA Raval.

Με τολμηρή σπορ σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και αυτονομία έως 446 χλμ., το CUPRA Raval φέρνει νέα ενέργεια στην ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη. Συμπαγές και δυναμικό, συνδυάζει καθημερινή πρακτικότητα με οδηγική απόλαυση και τον αντισυμβατικό χαρακτήρα της CUPRA.

Το όνομά του προέρχεται από τη συνοικία Raval της Βαρκελώνης. Μια περιοχή με έντονη ταυτότητα και δημιουργική ενέργεια, που δίνει τον δικό της παλμό στο νέο ηλεκτρικό hatchback.

Αναφερόμενοι στην παρουσίαση, εκπρόσωποι της Unicars, του επίσημου εισαγωγέα της CUPRA στην Κύπρο, υπογράμμισαν τη σημασία του νέου μοντέλου για την τοπική αγορά και τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο της μάρκας στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.

«Το CUPRA Raval είναι κάτι περισσότερο από ένα νέο αυτοκίνητο. Εκφράζει μια νέα εποχή για την αστική ηλεκτροκίνηση, συνδυάζοντας πρωτοποριακή τεχνολογία με μια ξεχωριστή προσωπικότητα που αμφισβητεί τα καθιερωμένα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που παρουσιάζουμε αυτό το συναρπαστικό μοντέλο στην Κύπρο και προσφέρουμε στους πελάτες μας μια εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης που συναρπάζει. »

Η βραδιά έδωσε ζωή στη δέσμευση της CUPRA για μοναδικές εμπειρίες, προσφέροντας στους καλεσμένους την ευκαιρία να συνδεθούν με τη μάρκα και να γνωρίσουν το νέο της μοντέλο σε ένα περιβάλλον που ταίριαζε στον αντισυμβατικό του χαρακτήρα.

Το νέο CUPRA Raval βρίσκεται ήδη στο Sales Hub της Unicars στη Λευκωσία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το showroom της CUPRA για να γνωρίσουν το μοντέλο από κοντά ή να κλείσουν το test drive τους online.